Letošní Baja Aragon odstartovala v pátek 26. července prologem, který určil, v jakém pořadí budou závodníci startovat do samotného závodu. Tovární posádka MM Technology vyrazila na trať s číslem 800 a v kvalifikaci skončili Martin Macík mladší, František Tomášek a David Švanda na prvním místě. „Začátek byl trochu tuhej, ale šlápli jsme do toho a vyhráli jsme kvalifikaci. Máme radost, že i dalším kamionům z naší dílny se dařilo,“ řekl k pátku pilot Martin Macík mladší.

Franta se postavil na start závodu naposledy v roce 2022 právě v rámci Baja Aragon. Zdá se tedy, že španělská krajina mu svědčí, protože s posádkou MM Technology vyhrál i první a druhou etapu. „Sobota pro nás pokračovala hodně vesele. Celkem 260 kilometrů jsme proletěli, i když druhá část byla hodně technická, úzká a kamenitá. Navíc jsme prohnali i výrazně mladší kamiony, takže jsem spokojený.“, pochvaloval si Martin Macík. „Jelo se nám skvěle! A hlavně, neztratili jsme se. Všude kolem trati byla spousta fanoušků, což je skvělý vidět a moc děkujeme všem za podporu, tlačí nás dopředu,“ navázal navigátor František Tomášek.

Na nedělním programu byla poslední etapa měřící 100 kilometrů, která vedla po stejné trase jako etapa druhá. Tovární tým MM Technology ji sice kvůli nutné výměně pneumatiky nevyhrál, celkové první místo ale společně s Frantou ubránil. „Baja Aragon je jedním z našich nejoblíbenějších závodů a řidičsky jsem si ho pravduopravdu užil. S Frantou to byl trochu návrat do staré školy, ale makat se musí a my jsme makali až do konce. Nebylo to jednoduché vítězství, o to víc si ho cením.“, svěřil se v cíli Martin Macík.

Franta ve Španělsku omládl

„Technika vydržela, a i když už se těším na svezení v novém kamionu, tak musím Frantu jenom pochválit,“ liboval si mechanik Švanda. Závod se oranžové posádce vydařil i po navigační stránce. „Za mě to byl krásný závod. V třetí etapě to bylo tvrdý, prášilo to, ale už jsme si některé úseky pamatovali, takže tam jsme něco najeli na soupeře. Vymáčkli jsme ze sebe maximum a dopadlo to,“ doplnil k závodu navigátor František Tomášek

V závodu se dařilo všem šesti kamionům z dílny MM Technology, které se postavily na start. Baja Aragon dokončily v plném počtu a tři z nich se v čele s Frantou umístily na prvních příčkách. MM Technology tak jako konstruktér získala všechny tři cenné kovy. „Je to pro nás obrovský úspěch a známka toho, že to, co děláme, děláme dobře. Gratuluji všem posádkám ke krásným umístěním a děkuji za důvěru, kterou v naše kamiony vkládají,“ uzavřel šéf Martin Macík starší spanilou jízdu MM Technology španělským kláním.

Fanoušci můžou symbolicky poplácat po ramenou jak posádku, tak Frantu, už 10. srpna v Přerovské rokli. Uskuteční se tu největší dakarské setkání na české půdě s názvem Posedlí Dakarem Open air, na kterém se mohou návštěvníci těšit na české i zahraniční posádky a jejich stroje.