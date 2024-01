Jedenáctá etapa dakarského klání přinesla extrémně náročný terén a zajímavé souboje o první příčky. Martin Macík a jeho posádka stanuli v cíli na pomyslném druhém pódiovém stupni, nicméně v celkovém pořadí s přehledem stále vedou. Do poslední etapy tak vyjedou s celkovým náskokem lehce přes dvě hodiny na druhého závodníka v pořadí.

Rallye Dakar 2024 - 10. etapa | Foto: MM Production

Organizátoři letošního ročníku přichystali nejtěžší trať v historii, o čemž svědčí i předposlední etapa. Martin Macík v ní sice dojel druhý, ale v celkovém pořadí stále drží vedení. V cíli si pořádně oddychl, že už je za ním. „Byla jedna z nejtěžších celého Dakaru, protože byla extrémně rozbitá od samého začátku. Čenda se držel krásně. Až těsně před cílem už jedna pneumatika to nevydržela. Jeli jsme dokud to šlo, pak jsme jí museli vyměnit. Nešlo už to jinak,“ přiznal Macík bezprostředně poté, co vylezl z auta.

Sedlčanský tým vkládal i do předposlední etapy důvěru do kamionu Čendy, který oranžovou posádku opět podržel a zaslouží si za zdolání extrémně náročné etapy dávku leštěnky navíc. „Dostal extrémně zabrat. Pro techniku to byla rozhodně nejnáročnější etapa. Že jsme dojeli jen s ohnutými ráfky a přišli jsme jen o jednu gumu, svědčí o tom, jak kvalitně jsme auto připravili a naladili,“, pochvaloval si kamion, jeho vývoj i mechaniky jejich velitel David Švanda.

Kromě toho, že trasa plná velkých kamenů a klikatých cest skalami dala zabrat Čendovi, ani z hlediska navigace, která i nyní byla obtížná. „Etapa byla sice zkrácena z původních asi 480 kilometrů na 420, ale rozhodně nebyla navigačně zadarmo. Nebyl praktický žádný otevřený terén. Chvílemi jsem si přišel jako hledač pokladů ve skalách, abychom trefili všechny body, ale povedlo se,“ popisoval navigátor František Tomášek. „Fak to bylo o tom si to užít a dojet, jak jen to šlo. Navigace náročná. Jezdilo se mezi skály, různými směry, což jsme taky zvládli. Párkrát jsme to museli hledat, protože to nebylo vůbec jednoduché,“ doplnil ho Martin Macík.

Zdroj: Youtube

Velká vzdálenost ujetá náročným terénem z oblasti Alula do Yanbu zanechala mnoho dojmů i v pilotovi Martinovi Macíkovi. „Přes to, že to bylo neskutečně náročné, se mi jelo dobře. Organizátoři nás vedli rozbitým a tvrdým terénem, kde každé auto zvedalo tuny prachu, takže viditelnost byla horší a pro mě jako řidiče je to nepříjemné, ale popral jsem se s tím. Díky všem, co nám drží palce, držíme až do konce! Poslední etapu dojedeme, i kdybychom měli Čendu nebo jeden druhého donést na zádech,“ prohlásil Macík.