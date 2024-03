Už ve čtvrtek večer rozehrají volejbalisté Příbrami první čtvrtfinále. Na druhé straně bude palubovky bude stát silný Liberec. Z prvního kvarteta by ale všichni soupeři byli obtížní. Kocouři sehráli s Duklou dva vyrovnané zápasy a v obou případech prohráli 1:3. Trenér Lubomír Vašina očekává, že série bude mít velký náboj. Zvlášť, když v kádru Severočechů je spousta hráčů či trenér, které dřív působili na druhé straně.

Trenér příbramských volejbalistů Lubomír Vašina. | Foto: VK Trox Příbram

Začíná vám play off. Čekali jste, že byste mohli postoupit takhle přímo do čtvrtfinále?

Je pravda, že cílem bylo obecně postoupit do play off. Že jsme šli ze šestého místa přímo do čtvrtfinále, je úžasné. Na začátku sezony se skládal nový tým. Z loňského kádru nezůstalo mnoho lidí. Člověk úplně neví, co od toho očekávat.

Jaké jsou hlavní důvody vašeho přímého postupu do čtvrtfinále?

Pro nás tam byly dost překvapující výsledky, kdy jsme udělali body proti silným týmům, což pro nás bylo nejdůležitější. Pak už jsme si pohlídali vítězství se soupeři okolo nás. Body, které přišly a díky nim jsme skončili šestí, tak byly s těmi lepšími celky. Zásadní zlom nastal, když jsme vyhráli za tři body 3:0 na půdě Odolene Vody.

Je něco co vás v průběhu sezony mile překvapilo?

Obecně mě mile překvapil kádr jako takový. Jsem strašně rád za české kluky. Od cizinců se čeká, že to budou hráči, kteří tým potáhnou a byli důležití. Musím říct, že velký skok udělal kapitán Daniel Rosenbaum na nahrávce, dál Martin Šábrt, Filip Ureš a především Jiří Toman. V klíčovém okamžiku dostal šanci hrát a chytil jí za pačesy. Teď je pro nás důležitým hráčem. Z nich všech mám radost. Všichni hrají výborně. Je to o výkonech jedinců, ale co je nejdůležitější, tak aby hrál celý kolektiv a kompletních dvanáct lidí. Zásadní je, aby držel pohromadě.

Když jste byl v Ústí, tak jste zažil nejlepší sezonu z těch tří. Zažíváte v Příbrami něco podobného?

Přesně tak. Výsledkově je to podobné. V Ústí jsme hned v první sezoně skončili na pátém místě. Tady je to obdobné, taky máme přímý postup v první sezoně. Je strašně fajn, že letošní sezona s novým sponzorem společností Trox vychází.

Ve čtvrtfinále vás čeká Liberec, proti kterému budete moct spíš překvapit. S čím do toho jdete?

Předsezónní predikce, které avizovaly, kdo a jak na tom bude, tak tady bylo pět jasných týmů. Liberec je mezi nimi. Ve čtvrtfinále si už člověk nevybere. Ať půjdeme na kohokoliv, tak nás čeká silný soupeř. Jsme rádi za to. Pro každého hráče i tým je to výzva a další zkušenosti do dalších volejbalových let.

S Libercem jste v základní části prohráli dvakrát 1:3. Zejména na severu Čech jste ale odehráli celkem vyrovnaný zápas. Můžete ho překvapit případně zaskočit právě v play off?

Šance je vždycky. Jde o jednu zásadní věc. Musíme se pokoušet, abychom nějakým způsobem uspěli. Družstvo se o to musí poprat a věřit tomu, že se zápasy odehrají dobře.

Bude série o to pikantnější, že v Liberci působí příbramský odchovanec Lukáš Trojanowicz a bývalý trenér Martin Demar?

To bude stoprocentně. Je tam i Radek Suda a další kluci a odchovanci příbramského volejbalu. Série bude mít stoprocentně určitě nějaký náboj.

Má Liberec z vašeho pohledu nějakou slabinu?

Slabinu má každý tým. Je otázka, jak budou připraveni oni na nás a my na ně. Kolikrát můžou rozhodovat malé věci, kdy se jeden z týmů chytí na jedné věci. Stačí dát eso či sebrat těžké balony v byly. Šance jsou vždy, ale musí se jim jít naproti. Milerád bych pozval diváky, kteří nás celou sezonu podporují. Máme úžasné publikum a doufám, že nás přijde podpořit v těchto bojích s Libercem a budou tak aktivní, tak jako doposud. Doma se nám hraje moc hezky.