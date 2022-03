Po dlouhé době zažili úspěšnou sezonu a nyní budou chtít postavení po základní části potvrdit. Kocouři jdou do čtvrtfinále v roli favorita, což však trenér Martin Démar odmítá s tím, že s Odolenou Vodou jsou šance vyrovnané podle něj je to padesát na padesát. Každý ze soupeřů získal po jednom zápasu, nicméně i tak by do semifinále měli podle papírových předpokladů projít příbramští volejbalisté.