Vzhledem k tomu, že v areálu Nový rybník je podle zjištění hygienické stanice velmi špatná kvalita vody, přesunuli pořadatelé 1500 metrů dlouhou plaveckou část do nedalekého venkovního bazénu. V 50m dráze plavalo nejrychleji trio Filip Václavík, Filip Michálek a Jan Volár, které se dělilo o jednu dráhu. Ztrátu naopak nabrali další favorité, mezi které patřili reprezentanti David Martin s Janem Čelůstkou. „Domluvili jsme se Filipem Václavíkem a Filipem Michálek, že si pomůžeme a budeme se střídat, díky tomu to pro mě bylo asi nejjednodušší plavání v životě,“ usmíval se v cíli Volár.

Do cyklistické části pak závodníci startovali tak, jako kdyby opouštěli vody Nového rybníka – museli přiběhnout do prvního depa, kolo pak dovést k cyklistické části a teprve zde mohli nasednout. Triatlonisté pro sebe měli uzavřenou silnici mezi Příbrami a Milínem, na které absolvovali čtyři 10km okruhy bezhákovým způsobem. Jako první přijel do depa Volár, s odstupem za ním pak byli společně Michálek s Václavíkem. „Filip Václavík mě překvapil, jak dobře jezdil na kole. Nakonec jsem byl rád, že se mi povedlo v posledním okruhu vytvořit asi 40vteřinový náskok,“ řekl Volár, který si pak v 10km běžecké části vedené po štěrkových cestách u Nového rybníka svou pozici bezpečně pohlídal.

Jan Volár zvítězil v čase 1:56:34 a připsal si svůj třetí mistrovský titul v řadě. Pro druhé místo si dlouho běžel Václavík, v posledním okruhu jej ale předstihl Filip Michálek, pro kterého to byl první olympijský triatlon v životě.

Mezi ženami plavala nejrychleji Michaela Štěrbová, na kterou ztratili největší favoritky Gajdošová s Hruškovou 8, respektive 19 vteřin. Ve druhé části závodu si Gajdošová nejrychlejším cyklistickým časem bez problémů zajistila vedení a její pozici pak nikdo neohrozil ani v běhu. Gajdošová zvítězila v čase 2:12:21 a patří jí první místo na Příbramském triatlonu i v závodě Českého poháru. „Na konci závodu už jsem si dovolila trošku zvolnit, ale kolo i začátek běhu jsem šla naplno. Bylo to pro mě hodně těžké, proto je to cenné vítězství. Konečně se projevila forma, ve kterou jsem doufala před měsícem a půl, kdy jsem ještě mohla bojovat o olympiádu,“ řekla Gajdošová.

O druhé místo musela svést velký souboj Hrušková, která z kola sesedala až třetí za Hanou Kolářovou. Situaci si zkomplikovala i penaltou za chybu v depu. Po výborném běžeckém výkonu ale proběhla cílovou branou jako druhá s velmi komfortním náskokem na své soupeřky. „Myslím, že jsem závod jela podle svých možností, proto dnes nemohu být nespokojená. Pro mě je to první titul, takže ho považuji za velký úspěch,“ usmívala se v cíli Hrušková, za kterou si pro třetí příčku doběhla Michaela Štěrbová. V pořadí mistrovství republiky pak bronz patří Haně Kolářové (celkově pátá).