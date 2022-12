„Už ty poslední zápasy proti silnějším týmům jsme hráli dobrý sport. Já jsem si myslel, tušil jsem, že se nám dnes podaří zvítězit. Jen jsem netušil, že některé pasáže pro nás budou až tak hladké," radoval se po utkání kapitán Příbrami Martin Böhm a chválil spoluhráče. „Dnes jsme předvedli kombinaci kvality a bojovnosti, takže bych ještě letos neházel flintu do žita, protože do play off stále ještě můžeme jít a udělat dobrý výsledek.“