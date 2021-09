„Kladno nebylo kompletní, zatímco my jsme byli v plné síle, což se postupem zápasu projevilo,“ řekl k zápasu nový trenér Příbrami Martin Démar, který zamířil ke Kocourům po působení ve francouzské druhé lize. Sám přiznal, že se s týmem ještě poznává stejně jako české soupeře i nejvyšší tuzemskou soutěž.

Vedení 2:0 v zádech nakoplo Příbram, která ve třetím setu dominovala a oplatila středočeskému rivalovi vstup z předchozí sady a vstoupila do ní ještě dominantněji. Než se stačilo Kladno vzpamatovat, svítilo na ukazateli skóre 8:2 pro domácí. Hosté se marně snažili přiblížit domácím. Pečlivá obrana Kocourů jim nedávala šanci. Třetí dějství nakonec skončilo sedmibodovým rozdílem.

Dvě jednoznačná dějství a jedno drama až do konce nabídlo utkání mezi Příbramí a Kladnem. Domácí hostům odskočili v polovině prvního setu, kdy si vytvořili až čtyřbodový náskok, který se nakonec navýšil na dvojnásobek.

Už jen něco málo přes tři týdny zbývá příbramským volejbalistům do startu další extraligové sezony. Poslední fázi přípravy si doma zpestřili náramně a ve středočeském duelu doma porazili Kladno 3:1, když hosté vyhráli až závěrečný dodatkový set. Po remíze s Českými Budějovicemi si tak Kocouři připsali další cenný skalp.

