Rosenbaum převzal tým v prosinci loňského roku poté, co ve funkci skončil Petr Klár. Už od počátku bylo jasné, že se jedná o dočasné řešení. Příbram tak pod jeho vedením dokončila extraligový ročník, který pro ni skončil již po základní části, a následně začala hledat nového kouče.

„To je priorita. Já mám v klubu na starosti, co se týká trenérské práce, především juniory a kadety. Skloubit to ještě s vedením extraligového A-týmu, to je velmi náročné, “ vyloučil Rosenbaum při nedávném hodnocení uplynulé sezony pro Deník své další pokračování na příbramské lavičce s tím, že o obsazení pozice by se mělo rozhodnout v horizontu týdnů.

Nyní je jasno! Tým přebírá Martin Demar, který v posledních dekádě trénoval ve Francii, kde předtím strávil stejnou dobu i během své hráčské kariéry. Jeho prvním úkolem zřejmě bude poskládat nové mužstvo a následně ho dobře připravit pro nadcházející extraligový ročník, ve kterém se Příbram bude chtít vrátit do play-off.

„Já osobně nejsem zvyklý být bez play-off, takže naším společným úkolem by mělo být udělat všechno, aby se letošní situace už neopakovala,“ řekl po skončení letošní sezony Daniel Rosenbaum, co zcela jasně očekává od nového trenéra.

Zároveň se ve volejbalové extralize schyluje k velmi pikantnímu rodinnému souboji, protože v Odoleně Vodě hrají dva synové nového příbramského kouče – starší Matyáš Demar a mladší Lukáš Demar.