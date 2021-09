Tománek si naplno užíval poslední kilometry a finiš dokončil ve vyšší rychlosti. „Ve sportu jsem toho už zažil mnoho, ale cílová rovinka na Ironman Klagenfurt patří k tomu nejlepšímu,“ neskrýval své pocity Tománek, který dokončil závod na 354. místě z 1034 atletů, kteří se dostali do cíle. Český sportovec už teď plánuje, že se do rakouského města určitě vrátí.

Organizátoři si pro účastníky připravili překvapení, když je zavedli do historického centr Klagenfurtu. Lidi fandili a kilometry přibývaly. „Navzdory osmi hodinám v závodě jsem se cítil svěží a blížil se k hraničnímu tempu. Ocenil jsem svou přípravu na původně plánované MS, protože hledáním technických limitů a prudkým výjezdům jsem věnoval hodně času,“ prohlásil handicapovaný sportovec.

V závěrečném běhu čekala na závodníky nenáročná trať s několika krátkými a strmými výjezdy, za to ale hodně technická a částečně šotolinová, což je letošní standard. „Asi nejhorší byly z mého pohledu úzké pasáže, ve kterých jsem mnohdy zůstal viset za “plazícím“ se běžcem, před kterého nebylo možné se dostat. Tak to prostě někdy bývá,“ konstatoval Tománek.

Následovalo kolo a cyklistická trať dlouhá 180 kilometrů byla rozdělena do dvou odlišných okruhů s převýšením až 1 600 metrů. Na trati v Klagenfurtu bylo více rovinatých rovinatých částí. Na druhou stranu čekala na závodníky podstatně strmější stoupání. „Do cyklistiky jsem vjel naplno. První houpavé pasáže jsem přejel jako nic a následovaly rovinky po rychlostní silnici v absolutním bezvětří,“ dodal Tománek. Stálá rychlost okolo 35 kilometrů za hodinu měla pro něj dvě výhody – držel krok s většinou závodníků a první část na kole mu utekla jak nic.

Sám po závodě přiznal, že na startu místo nervozity cítil radost, klid a obrovský vděk, že může v Klagenfurtu startovat. A tak se vrhl do jezera Worthersee. Organizátoři si pro závodníky připravili komfortní podmínky, kdy voda měla teplotu přesahující 22 stupňů Celsa. „Byl jsem v ní zhruba tři minuty před startem, takže jsme se stihl jen krátce rozplavat a šlo se na věc,“ popisoval Tománek.

Handicpovaný sportovec měl sice méně času i prostoru na přípravu, ale touha zúčastnit se a závodit byla větší. „Mohl jsem startovat, a to bylo rozhodující!“ prohlásil Tománek. Tomu zbývalo jediné. Zúročit nasbírané zkušenosti a stanovit si priority na následující dny. „Vše šlo podle plánu, jen předpověď počasí se na závodní den začala dramaticky kazit,“ všiml si. Nakonec se ale běželo za sucha.

Odmítali ho na jednom závodu za druhým, ale přece jen se dočkal. Vinou covidových restrikcí musel oželet i mistrovství světa v USA, alespoň jednoho Ironmana ale přeci jen zvládl. Pozvánka v Klagenfurtu sice přišla na poslední chvíli, když do závodu zbývalo méně než týden, tak se rozhodl Tománek jet. Před ním čekalo 3,8 kilometru plavání, dalších 180 na kole a na závěr klasický maraton o tradiční délce 42,2 kilometru. Celou trať stihl za 10 hodin a 49 minut. „V závodě mi vyšlo vše podle plánu a dosaženým časem jsem potvrdil svou výbornou letošní formu,“ těšilo Tománka.

Dlouho hledal náhradu za ztracené mistrovství světa ve Spojených státech amerických. Handicapovaný sportovec Jan Tománen si na poslední chvíli zajistil účast na Ironmanu v nedalekém Klagenfurtu. I přes časovou tíseň podal v Rakousku skvělý výkon a závod dokončil v elitní třetině mezi všemi účastníky. Jak sám potvrdil, do Korutan se chce v budoucnosti určitě vrátit.

