„Je to způsob naší hry,“ nelitoval odvážného kroku, který nakonec stál příbramský celek bodový zisk, hrající trenér Marek Branžovský, přestože rozhodující situace se odehrála v posledních vteřinách střetnutí.

Spíše ho mrzelo, že utkání se nepodařilo rozhodnout dříve, protože Viva neměla duel vůbec špatně rozehraný. Ba naopak. V průběhu prvního poločasu se po gólech Kočího a Kunce dostala do vedení 2:1. Hosté sice zásluhou Tesaře ještě do přestávky srovnali, ale po změně stran se opět hrálo podle domácích not. „Ať už v prvním nebo druhém poločase jsme měli dostatek šancí na to, abychom soupeři odskočili na rozdíl několika branek a zlomili tak jeho odpor. Bohužel se ale v probíhajícím ročníku potýkáme s problémy v koncovce,“ povzdychl si Branžovský.

Došlo tak na dramatický závěr. Příbramští, hrající s opuštěnou brankou, se v něm nejprve marně dožadovali odpískání šestého akumulovaného faulu, který by znamenal desetimetrový kop, načež dvacet vteřin před koncem ztratili míč a Kroc vstřelil rozhodující třetí branku.

V kontextu s předcházející situací pak dali průchod svým emocím domácí Josef Trefný s Martinem Malým a za protesty uviděli oba od rozhodčího červenou kartu. Na vítězství Brandýsku se už ale ve zbytku duelu nic nezměnilo. „Vzhledem k průběhu utkání je to pro nás ztráta, ale i takový je futsal,“ přiznal Branžovský.