Kvůli opravě mostu u Fialova rybníku museli organizátoři přeplánovat trať hlavního závodu, kterého se loni zúčastnilo více než 120 běžců a dalších několik desítek formou štafety. "Pevně doufáme, že se nová trasa bude všem běžcům líbit. Snažili jsme se ji připravit tak, aby byla pestrá," uvedl Petr Švarc, zástupce pořadatele Tri Klub Příbram. Detailní mapu okruhu najdou zájemci na webu Brdského běžeckého poháru.

Jeden závodní okruh měří 2,5 kilometru. Ženy ho absolvují dvakrát, muži celkem čtyřikrát. Ve čtyřčlenném štafetovém týmu pak každý člen proběhne danou trasu jednou. “Právě běžci-začátečníci tak můžou závod absolvovat právě formou štafety,” dodává Petr Švarc. Pro studentské a rodinné týmy navíc mají organizátoři startovné zdarma.

Závody dětí

Co se naopak ani v letošním roce nemění, to jsou závody dětí. V sobotu dopoledne budou připraveny různě dlouhé tratě od 200 metrů až do tří kilometrů dle věku a fyzických možností dětí a juniorských běžců a běžkyň.

Všechny děti startují na Běhu města Příbrami zdarma. Detailní rozpis, kdy a kdo poběží, najdou zájemci na webových stránkách závodu nebo na webu Brdského běžeckého poháru. Pro každého dětského účastníka bude v cíli připraveno překvapení a samozřejmě občerstvení a něco na zahřátí.