Stejně jako jeho známější generační souputník, měl také Šindelář solidně našlápnuto ke slibné fotbalové kariéře. Dokonce to dotáhl až do nejvyšší soutěže, když si v závěru sezony 2014/2015 připsal jeden prvoligový start na hřišti Plzně. „Domácí tehdy slavili titul, nastoupili jsme tak před plným hledištěm, což pro mě byl tehdy neskutečný zážitek,“ vzpomíná osmadvacetiletý borec, který však záhy začal hledat jiné sportovní výzvy a po kratších anabázích v nižších fotbalových soutěžích nakonec před šesti lety zakotvil v MMA.

„Bylo mi dvaadvacet a rodiče z tohoto kroku nebyli zpočátku úplně nadšení. Já jsem ovšem věděl, že chci ve sportovním prostředí zkusit něco jiného,“ popisuje Jakub Šindelář svou cestu k zápasům v kleci, která nebyla zpočátku jednoduchá. „Nejhorší věc pro mě obecně představuje shazování před vážením. Samozřejmě v začátcích přišly i nějaké prohry a měl jsem trochu krize. Od prvního tréninku jsem však věděl, že tohle je přesně to, co chci dělat a teď tomu dávám úplně všechno,“ říká jasně Šindelář.

Důkaz? Přestože se MMA začal oproti svým protivníkům věnovat v relativně pozdním věku, velmi rychle se zásluhou svých výsledků dokázal propracovat právě mezi profesionály. „To byl vždycky můj sen,“ přiznává člen příbramského Pankration Gymu, který kvůli koronavirové pandemii čekal na přesun mezi elitu celé dva roky.

Dočká se už tuto sobotu při galavečeru GCF 65 v Příbrami, kde se ve váze do 70 kilogramů střetne s Litevcem Mantasem Selvenisem. Na domácí halu má Šindelář krásné vzpomínky, které jsou staré čtyři roky. „Když jsem tehdy poprvé vyhrál před domácími fanoušky, jednalo se o největší sportovní zážitek v mé kariéře,“ má jasno a hodlá na tento úspěch navázat.

„Nic mě nezastaví. Slibuji, že to bude válka a nikdy se nevzdám. Budu rád, když mě lidé z Příbrami přijdou do haly podpořit, protože ta atmosféra na místě se s tou, která je, když se díváte jen v televizi prostě nedá vůbec srovnat,“ láká na galavečer GCF 65 do Příbrami.

Držet palce mu při velké premiéře budou samozřejmě i jeho rodiče, i když pouze na dálku. „Teď už to sice vnímají jinak než na začátku a výrazně mě podporují, ale na zápasy raději nechodí. Nechtějí se prý dívat, jak mě někdo bije. Když to ovšem dopadne dobře, tak se pak podívají ze záznamu,“ směje se Jakub Šindelář. A fotbal? Ten je i nadále součástí jeho života. V současnosti totiž působí u příbramského druholigového A-týmu v pozici kondičního trenéra.