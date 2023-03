Volejbalisté Příbrami mají po sezoně. Po loňském pátém místě letos skončili na deváté příčce. Ústup v tabulce přišel po razantní obměně kádru, nejen hráčského, ale i realizačního. Oproti předchozí sezoně Kocouři vsadili hlavně na české hráče a zejména mladíky, kteří teprve sbírali zkušenosti. „Vytěžili jsme maximum možného, co šlo,“ řekl hlavní trenér Petr Brom.

Trenér příbramských volejbalistů Petr Brom. | Foto: Ondřej Jícha

Nový kouč měl před začátkem sezony složitou úlohu. Musel poskládat pomalu úplně nový tým z téměř neokoukaných tváří. Okolo kapitána Martina Böhma se utvořila řada hráčů, na kterých bude moct Příbram v budoucnu stavět, jenomže nejprve musí nasbírat zkušenosti, které jim letos chyběly. „V tomhle složení, kdy šest lidí minulý rok vůbec nezasáhlo do extraligy, tak být devátý a mít pohodu před předkolem play-off, bylo tohle maximum,“ uznal Brom.

Ačkoliv první polovina sezony byla u Kocourů hodně špatná a kdekdo ji pasoval na sestup, tak s příchodem Vánoc se herní projel zlepšil a doma vyhráli důležité zápasy s týmy okolo nich v tabulce. Nakonec z toho bylo deváté místo po základní části. Následně ale Příbram nestačila na Brno, kterému v předkole prohrála 0:2 na zápasy.

Nicméně budoucnost Broma i Kocourů je nejistá. Z klubu odchází dosavadní předseda Miroslav Peterka po dlouhých 25 letech fungování. Bude se věnovat pozici zastupitele města. Převzít po něm úlohu měl Martin Böhm, který z toho nakonec vycouval. Příbram tak čeká hodně nervózní a napjaté jaro. Jestli jako trenér u toho bude dosavadní hlavní trenér, zatím nemá jasno ani on. „Vůbec nevím, protože to je záležitost vedení a lidi mě zatím vůbec neoslovili, takže se ani neví, co bude dál,“ uzavřel zkušený kouč.

