Deset let čekání je u konce. Poprvé od roku 2014 jsou volejbalisté Příbrami mezi čtyřmi nejlepšími celky extraligy. Ve čtvrtfinále i potřetí v sérii porazili Liberec 3:1 na sety a vyřadili ho v nejkratším možném čase. V dalším kole vyřazovacích bojů čeká Kocoury souboj šelem, poněvadž vyzvou obhájce titulu z pražských Lvů.

Příbramští Kocouři porazili ve čtvrtfinále Liberec a zahrají si o medaile | Foto: Kocouři Příbram

Největší překvapení play off je na světě. Příbramští volejbalisté prosvištěli do semifinále v nejrychlejší možné době a favorizovanému Liberci zařídili předčasný konec sezony. „Je to skvělý pocit. Řekl bych, že je to po deseti letech, co jsme s Příbramí postoupili do semifinále. Je to něco úžasného, před sezónou jsme o tom vůbec nepřemýšleli. Nevím, co k tomu ještě říci,“ rozplýval se kapitán Kocourů Daniel Rosenbaum.

„Příbram potvrdila svoji kvalitu a sebevědomí, které nabrala v té sérii proti nám. My jsme bohužel do té čtvrtfinálové série vstoupili velice vlažně, a to nás vytrestalo,“ přiznal sportovní manažer Dukly Jakub Veselý.

Stejně jako v celé sérii, tak i ve třetím utkání zaskočila Příbram Liberec servisem. Domácí měli na příjmu obrovské problémy a Kocouři z toho těžili hodně bodů. Přestože Dukla hodně dobře podávala, tak jsme příjem udrželi na hodně dobré kvalitě. Potom byl následující útok o to jednodušší. Asi jsme vítězství ubojovali, šli jsme si za tím vítězstvím víc než Dukla, a to byl ten klíč,“ mínil kapitán hostujícího celku.

Domácí Liberec se zmátořil ještě ve druhém setu, ve kterém přehrál Kocoury. Příbram ale zvládla klíčovou třetí sadu v dramatické koncovce a následně už zbytek utkání opanovala a došla si pro postup do semifinále. „Jsme nadšení, jsme spokojení. Postoupit přes takovýto silný tým, který skončil třetí po základní části. Je to pro nás strašně skvělá věc. Nyní je před námi další výzva,“ uvedl trenér Lubomír Pružina. Jeho svěřenci nyní vyhlíží souboje s obhájci mistrovského titulu Lvy. Úvodní duel celé série se hraje na Velký pátek v pražské UNYP aréně.

Liberec – Příbram 1:3 (-22, 19, -28, -16)

Esa: 10:4. Bloky: 10:10. Rozhodčí: Grabovský, Kovář. Diváci: 425. Konečný stav série: 0:3.

Příbram: Benítez, Rosenbaum, F. Ureš, Šábrt, Toman, Franco, libero Verasio. Střídal: Lyzanets.