/FOTOGALERIE/ Zápach spáleného benzínu doprovázel řev motorů a notná dávka adrenalinu. Takový byl před devíti lety víkend v Ouběnicích, kde se konal čtvrtý ročník mistrovství republiky v trialu.

Mistrovství republiky v trialu v Ouběnicích. | Foto: Robert Nusl

Trial, někdy také hovorově šlapačky, není tak notoricky známý jako například motokros, za to ale přináší divákům nádhernou podívanou. Jezdci zdolávají na speciálních motorkách překážky, které by kolikrát nezdolal člověk ani pěšky, a hlavně mnohdy je jezdec tak blízko divákům, že by si na něho mohli i sáhnout.