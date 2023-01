Chcete tedy udělat něco jako současný prezident hokejového svazu Alois Hadamczik, že se nejprve uděláte audit ohledně hospodaření klubu?

Jsem to dělal už před tím. Neřekl bych audit. Jedná se o pár čísel v excelové tabulce, nic složitého. Vzhledem k tomu, že jako insolvenční správce se tímhle v podstatě částečně živím, tak si chci udělat na začátek představu, abych nešel do něčeho, čemu věnuji hodně času, nepřinese mi finanční užitek, s čím počítám, ale abych nemusel v obří míře dotovat ze svého.

Když by tedy byla situace hodně špatná, tak byste vycouval?

Tohle ještě nechci nějak resumovat. Nechci dělat ještě teď nějaké závěry. Myslím si, že do konce února bude jasno a pak bych se definitivně rozhodl. V případě, že bude všechno v pohodě, tak mám o tom všem nějakou představu. Teď si dám dohromady čísla, aby vše bylo v pohodě.

Dosluhující předseda Miroslav Peterka v září prozradil, že počínaje novým rokem bude mít klub existenční problémy.Jaký na to bude mít vliv energetická krize a ohled na ní?

Nechci předpokládat a nesmyslnou predikci. Energie se týkají zejména co se týče bydlení hráčů. Tam si myslím, že se nejedná o až tak velkou položku, která se dá odhadnout. Otázka co hala. Tam může cena vyskočit, ale doufám, že neporoste v šílené míře.

Za jakých podmínek hrozí z vaší strany zpátečka, že by se příbramský klub musel ohlížet po někom jiným?

Na to bych ještě neodpovídal. Teď si dávám dohromady všechny účetní podklady, co jsou zapotřebí. Už nějak trochu sponzoruji klub, zároveň v něm hraji. Se sponzoringem chci pokračovat, ale už ne v nějaké míře, která by mi byla nepříjemná. Mám nějaké své preference, kolik do toho chci dát. Počítám i s tím, že mi přibude velká agenda, kde budu muset delegovat a sehnat nějaké další lidi a částečně na moje pracovníky. Tím mi narostou transakční náklady nejenom časové, ale zároveň i finanční. Nechtěl bych se dostat do situace, že budu dělat něco, co mě baví a pro radost a ještě dotovat v nepříjemné míře.

Vaše hráčská kariéra se blíží ke konci. Tím, že vám bylo nabídnuto předsednictví klubu. Jedná se nejen o to, že si vás v Příbrami váží, ale zároveň další volejbalovou kapitolu, která plynně naváže na tu hráčskou?

O téhle otázce přemýšlím už několik let a říkal jsem si nějaké roky zpátky, že bych mohl skončit, což jsem pak několikrát odložil právě z toho důvodu, že jsem na tento životní styl zvyklý od útlého dětství, pořád turnaje, tréninky, následně kombinace se studiem, pak s prací. Zatím mi to tak vyhovuje a zároveň si uvědomuji své limity a že už je na čase skončit, takže se přesunu do 1. ligy za kamarády do Dobřichovic. Kombinace předsedy a hráče by určitě nebyla vhodná. Chtěl bych od toho mít odstup a klub spíš někam směřovat a něco budovat, posunout ho dál a nezasahovat do toho jako hráč.

Tím, že přišla nabídka ohledně předsednictví, jednalo se o ten impuls ohledně konce kariéry?

Už jsem chtěl skončit po loňské sezoně, která mi přišla až na play-off vydařená. Hrál se dobrý sport a předvedli jsme velice dobré výkony, i když závěr byl nešťastný. Nicméně jsem pořád chuť a nutkání si kariéru prodloužit. Klukům v Dobřichovicích jsem slíbil, že k nim půjdu už na tuhle sezonu, tak jsem to ještě odložil. Jedná se ale o maximum. V 35 letech při mojí výšce a tím, že trénuji málo, tak kombinace tohohle a zdravotních problémů vyústilo v rozhodnutí, že se jedná o mou poslední sezonu v extralize.

Zdroj: Ondřej Jícha

Být hráč a kapitán a následně předseda jsou zcela odlišné funkce. Víte, do čeho půjdete?

Dělám si o tom představu. Musím teď vyjádřit respekt stávajícímu vedení, protože musí zvládnout spoustu dílčích činností na určité úrovní. Vést výdaje na provozní kapitál, což je komplikované a musí to stát spoustu času. Vlastně se tam dělá všechno ve dvou, třech lidech. Vím, že to je zátěž.

Už víte, kdo vám s vedením klubu pomůže?

Do vedení klubu bych nešel sám. Přemýšlel jsem o tom už dřív, že by to bylo fajn. Uvědomuji si, že zatížení, ale i potřeba pracovat na mládeži, na medializaci, provozu jako takovém, sestavit dobré áčko, které odvede nějaký výsledek, aby práce nepřišla vniveč, protože se jedná o značku, která udává celkový dojem. Chápu ale i ostatní činnosti, které jsou v klubu zapotřebí. Dohodl jsem se s Martinem Šrámkem, dlouholetým kamarádem, se kterým jsem hrál v Kladně. On má tři beachové areály v Praze a jeden z největších klubů v republice. Za předpokladu, že do toho půjdu, tak určitě s ním. Další osobou, která by mohla přispět k rozvoji fungování A-týmu, je můj kamarád a bývalý spoluhráč Jonáš Celerýn. Ačkoliv povoláním zubař, má dle mého úsudku správnou intuici a vyjednávací schopnosti pro složení A-týmu a výběr hráčů v dostupných cenových relacích.Ještě je potřeba si vyjasnit role.

Máte představu, jak si role rozdělíte?

Předběžně jsme dohodnutí, že s Martinem Šrámkem budeme oba ve výkonném výboru, v něm by zůstal Dan Rosenbaum, se kterým jsme rovněž předdomluvení, že budeme spolupracovat, za což jsem rád. Krom toho, že trénuje mládež, tak má cit na výběr hráčů za rozumný poměr cena/výkon. Příbram si nemůže dovolit hráče na úrovni Karlových Varů.

Když je člověk hráč, stará se o sebe, jako kapitán mentoruje tým. V roli předsedy jich ale bude několik a k tomu administrativa. Nenafoukne se takhle z toho člověku hlava?

Je to možné. Na papírování jsem zvyklý díky činnosti insolvenčního správce. Nevadí mi to. Nějaké právní služby klubu dělám už několik let. Dovedu si představit objem těch kontraktů a provoz jako takový. Teď se snažím seznámit s fungováním mládeže. Mám nějakou představu a vizi. Uvědomuji si objem těch hodin, které tomu bude muset člověk obětovat. Na rozdíl od mého povolání to není o tom, že za hodiny dostane člověk zaplaceno a v Příbrami se jedná částečně o malinko charakterní činnost.

Jak to myslíte?

V momentě, kdy si člověk zasmluvní nějakou vysokou osobní odměnu, tak už tam nezbývá prostor na nákup kvalitního týmu, výdaje za mládež a tak dále. Beru to na vědomí. Vím to. Nebude to jednoduché, zvlášť v prvních letech, kdy se všechno bude vyvíjet, tvořit, poznávat nové skutečnosti, které teď nevím.

Jaké bude najednou přijít do šatny mezi hráče a místo kapitána se ve dveřích objeví předseda, šéf, který je platí?

Určitě to nebude jednoduché, ale je to otázka zvyku. Nebude mi to dělat problém. Nechtěl bych to hnát hned od začátku, že si budu hrát na šéfa. Vztahy zachovám, ale vím, že se malinko budou muset změnit. Přístup bude podobný.

Příbram bude pravděpodobně bojovat o příslušnost v extralize až do posledního kola, ne-li až v baráži. Jak velkou roli hraje, kdyby Kocouři na jaře museli nejvyšší soutěž opustit?

Doufám, že se tento scénář nestane. Uděláme pro to všechno možné. Poslední zápasy jsme hráli docela dobře, dva jsme vyhráli a udělali bod s Budějovicemi. Myslím, že jsme na dobré cestě, protože máme spoustu přijatelných soupeřů doma. Doufám, že se nás baráž týkat nebude. Už na začátku jsem Miroslavovi Peterkovi říkal, že budu vést klub pouze v případě, že se udrží v extralize.

Znamená to, že v únoru to bude jedno z kritérií, podle kterého se definitivně rozhodnete převzít klub?

Přesně kvůli tomu to říkám. V únoru bude všechno jasné. Jednak budu mít už nějakou představu o hospodaření, financích a budu vědět, jak jsme na tom. Chápu, že baráž je až v půlce dubna. Předposlední zápas základní části ale hrajeme v polovině února doma s Ostravou. Po něm už bude jasno.

Jak se bude Příbram měnit pod případným vedením Martina Böhma?

Líbí se mi, že v Příbrami jsou diváci zvyklí fandit a podporovat volejbal. Líbí se jim chodit na zápasy. Podporují, i když se nedaří. Máme slušnou návštěvnost. Co se týče vize, tak ta by se dala rozdělit do několika kategorií. V případě áčka bych chtěl větší show na zápase, aby lidi, co úplně nerozumí postavením hráčů a jak probíhá taktika. Základem je sportovní výsledek, ale k tomu udělat balíček doprovodných činností, které budou lidi bavit a něco jim dají nazpátek, za to že na volejbal chodí. Z finančního hlediska se z příjmu ze vstupného stane spíš výdaj, protože budeme muset do utkání investovat za účelem realizace mé vize, což si uvědomuji.