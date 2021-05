Bylo to dlouhých dvaadvacet let. S volejbalem začínal Rejlek v rodné Příbrami, profesionální kariéru mezi dospělými však zahájil v roce 1999 v barvách Dukly Liberec, které v sezonách 2000/2001 a 2002/2003 pomohl na extraligový trůn. Před sezonou 2005/2006 se ze severu Čech vydal do zahraničí a zahrál si postupně ve Francii, Brazílii, Turecku, Saúdské Arábii a Itálii.

V roce 2017 se pak po dvanácti letech vrátil do extraligy, konkrétně do Karlovarska, kde ihned slavil svůj v pořadí třetí extraligový titul. V klubu vydržel až do konce předčasně ukončené sezony 2019/2020. Pro letošní sezonu se přestěhoval do Českých Budějovic. „Filip splnil veškerá naše očekávání. Byl skvělým mentorem pro mladé hráče. Stoprocentní profesionál, který na hřišti potvrzoval svou kvalitu a bohaté zkušenosti. Nejednou nám svým výkonem vytrhl trn z paty,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Jihostroje Robert Mifka.

Rejlek patřil k hlavním tahounům týmu, který to i díky jeho výraznému příspěvku dotáhl až do finále play-off, kde se ovšem po nervydrásající pětizápasové sérii radovalo Karlovarsko. Krátce po sezoně pak zkušený volejbalista vedení jihočeského klubu oznámil, že v jeho barvách pokračovat nebude. „Vážíme si jeho férového přístupu, kdy během jednání o kádru pro nadcházející sezonu sám přišel s tím, že nám nechce blokovat pozici univerzála, že po sezoně nejspíš ukončí profesionální kariéru, případně už nebude mít volejbal jako prioritu,“ naznačil tehdy pravděpodobný vývoj Rejlkovy kariéry na webu Jihostroje Mifka.

Nic ovšem nebylo definitivní. Tím spíš, že se v kuloárech začalo mluvit o zájmu Příbrami. Jak se ukázalo, obě strany spolu opravdu jednaly a dokonce byly blízko k uzavření vzájemné spolupráce. „S tou myšlenkou jsem koketoval. Bylo by to hezké a symbolické. Nikdy jsem tam extraligu nehrál, možná dva tři balony. Lákalo mě to i proto, že tam jsou moji dva synovci, mohl bych jim předat zkušenosti," prohlásil Rejlek pro ČTK.

Jenže na podpis, který by stvrdil velký návrat, nakonec nedošlo. „Přátelé, kamarádi, v posledních dnech se velmi často setkáváme s dotazem, proč jsme se s Filipem Rejlek nedohodli na smlouvě, že je to škoda… Opak je pravdou. Náš klub se s Filipem na smlouvě dohodl. Bohužel, nešla skloubit Filipova budoucí práce a trénink. Strašně nás to mrzí, že to neklaplo,“ sdělil klub prostřednictvím sociálních sítí.

A tak přeci jen dospěla jedna velká volejbalová kariéra ke svému definitivnímu konci. „U volejbalu bych ale rád zůstal. V létě dělám kempy pro děti a práce s mládeží mě hrozně baví,“ naznačil pro ČTK dnes už bývalý univerzál, který nově nastupuje na střední školu v Příbrami, kde dle svých slov bude částečně působit jako vychovatel a bude žákům připravovat program volnočasových aktivit.