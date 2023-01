„Jednoznačný rozdíl přihrávka, útok, protože my jsme Liberci vůbec nevadili, co se týče obrany,“ vyjmenoval hlavní rozdíly mezi oběma týmy kouč domácích Petr Brom. Jeho svěřenci se s lídrem drželi vždy v začátku každého setu, Severočeši ale následně ukázali proč jsou první před obhájci titulu z Karlovarska.

„Hráli s druhým nahrávačem, i tak předvedli kvalitu a neměli jsme na ně. Chvilkami jsme se snažili, občas nějaký záchvěv, ale byli jsme jasně horší tým,“ přiznal kapitán Martin Böhm. Liberec v každém dějství v pravou chvíli zabral a vždy si pomohl sérií bodů, kterou odskočil Příbrami.

Kocouři doma vytasili drápy. Smázli Beskydy a mají šanci na předkolo

Poprvé se tak stalo za stavu 10:11 při podání Demara, kdy hosté získali pět bodů v řadě. Ve druhém setu se ukázaly klíčové bloky Severočechů, kde Liberečtí vytěžili klíčový náskok. Do třetice si pak vzal hlavní slovo slovenský střední blokař Šimon Krajčovič, který byl ústřední postavou Dukly a zpoza základní lajny mu esy pomohl opět Lukas Demar, syn hlavního kouče Martina Démara, který loni trénoval právě Kocoury. Favorit zvítězil hladce 3:0 na sety, když každou sadu bral rozdílem minimálně šesti bodů.

„ Samozřejmě se projevila jejich kvalita, hlavně na útoku. I když jsme se trefili do servisu, tak si to dokázali odpřihrávat a zkrátka jsme pak nestačili na obraně,“ konstatoval kouč Příbrami. „Nesmíme se z toho nějak zbláznit, protože do této chvíle jsme všechny důležité zápasy vyhráli. Budeme mít doma Ústí, poté jedeme do Brna, což jsou hratelní soupeři, takže musíme mít hlavy nahoře,“ uklidňoval situaci Böhm. Sám ví, že duel s Libercem nebyl pro Kocoury tak důležitý, jako ty dva nadcházející.

Příbram – Liberec 0:3 (-19, -17, -19)

Esa: 2:6. Bloky: 2:7. Rozhodčí: Rychlík, Nedbálek. Diváci: 581.

Příbram: Rosenbaum (2), Böhm (4), Šábrt (2), Hulpach (3), Duarte (7), Trojanowicz (4), libero Peterka. Střídali: F. Ureš (2), Pereira.