Ve čtvrtek v poháru jste vyhráli 3:1, ale v liz prohráli 0:3. V čem byl největší diametrální rozdíl mezi oběma zápasy?

Soupeř hrál výborně v obraně a podal vyrovnaný výkon. Všichni hráči hráli dobře. Bohužel jsme nenavázali na poslední zápasy. Ve všech činnostech jsme zaostávali.

Bylo to tedy o vás, že váš výkon byl horší, nebo se Kladno výrazně zlepšilo?

Myslím si, že oboje. Kladnu dobře zapadl druhý univerzál. Všichni jeho hráči dobře tlačili do servisu, stejně tak čapali a my jsme hráli o třídu, o dvě hůř než v pohárovém zápase.

Kladenská taktika byla jasná. Servisem se zaměřovali na vás. Jak tohle bylo těžké?

Každý tým má nějakou taktiku a dost často se snaží cíleně zatížit jednoho hráče, aby ho potrápili, což se jim povedlo. To je běžná věc a člověk se s tím musí smířit.

V Kladně jste v minulosti vybojoval mistrovské tituly. Jak se vám vrací i po takové době do haly, kde jste slavil takové úspěchy?

Vždy, když jsem přijdu, tak si vybaví vzpomínky, i když už je to nějaký pátek. Na Kladno mám jenom dobré vzpomínky.

Duelem v Kladně jste uzavřeli polovinu základní části, po které jste čtvrtí. Zhodnotil byste ji kladně?

Myslím si, že ano. Střed tabulky je vyrovnaný. Těžko říct, jestli budeme druzí, nebo sedmí. Musíme jít zápas od zápasu. Nyní nás čeká těžký zápas v Brně, pak doma s Odolenou Vodou. Každé utkání bude rozhodovat o tom, jak si povedeme v konečném součtu a jaká bude naše pozice do play-off.

Výhrou se navíc k vám dotáhlo Kladno. Už dopředu jste avizovali, že chcete skončit do čtvrtého místa. Upletli jste si na sebe bič?

To ne. Víme, že mančafty jsou vyrovnané. S Kladnem jsme dvakrát vyhráli v poháru a oba duely vyrovnané. Mohli jsme vyhrát my, stejně tak oni. Stejně tak s ostatními týmy. Liga je vyrovnaná. Někdo je na konci, který se už krystalizuje, jak to bude vypadat. Ve středu se mezi sebou porveme. Budeme se snažit, abychom na tom byli co nejlépe. Samozřejmě bude záležet na aktuální formě všech hráčů.