Problémy se spojovačkou potkaly trio Macík, Tomášek a Švanda už v páté etapě. Tentokrát ovšem zabrala oprava několik desítek minut, což hned v úvodu znamenalo nabrání značné ztráty.

„Etapa v písku. Na půltém kilometru jsem při jednom skoku hamtnul na brzdu a auto šlo najednou doprava. Ohnutá spojovačka. Zhruba za pětadvacet minut jsme měli hotovou opravu a pokračovali dál. Chytli jsme tempo a letěli k cíli. Dost nám prášili osobáci, ale povedlo se nám je postupně předjet. Ta spojovačka nás samozřejmě mrzí, každá minuta už je teď hodně cenná,“ uvědomoval si Martin Macík.

Zbytek etapy se tak nesl ve snaze co nejvíce smazat časovou ztrátu. Macík nasadil tempo lehce na hranici možností svého kamionu. K uhájení prozatímního čtvrtého místo to ale nestačilo. To má po nedělním dobrodružství v držení další Čech - Aleš Loprais.

A co víc? Macík s Tomáškem a Švandou nemohou myslet na oddech ani po dojetí do cílového místa dnešní etapy, které bylo v Sakaka. Kompletní nedělní servis auta mají totiž na starost sami. „Určitě projdeme celé auto. Zkontrolujeme brzdy, pneumatiky i tu spojovačku, abychom se ujistili, že je všechno na svém místě a v cajku. Ať zítra můžeme s klidem pokračovat do druhé maratonské půlky,“ prozradil palubní mechanik David Švanda.