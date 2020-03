V loňském roce se neuskutečnila kvůli nedostatku financí. Letos by se Rally Příbram měla vrátit na scénu, ale dost možná ji bude tentokrát stát v cestě pandemii koronaviru. „Budeme čekat do poslední možné chvíle,“ říká předseda organizačního výboru Petr Šefr.

Ze závodu Rally Příbram | Foto: Josef Cink

Jubilejní 40. ročník závodu má proběhnout 24. a 25. července. Na rozdíl od předchozích let se ovšem určitě nebude konat jako jeden z podniků republikového šampionátu, ale jako součást Rally Sprint Serie. „Je to dáno tím, že jsme za posledních pět let byli nuceni dvakrát vynechat. Proto se změnil i termín,“ vysvětluje změny Šefr.