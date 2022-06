Zdroj: Youtube

„Na Dakaru není moc času pořádně si s klukama z dalších českých týmů popovídat. I proto jsem je pozval k nám do Sedlčan a do Přerova. Uděláme si během dakarské pauzy letní soustředění. A rádi bychom, aby se nás příště sešlo ještě víc. Organizačně to není jednoduché, ale myslím, že fanoušky potěší, když se spolu všichni potkáme. Já se těším moc,“ říká Martin Macík a dodává: „Aby celé odpoledne mělo spád, vymysleli jsme si pro diváky pár překvapení. Počítejte s tím, že to nebude žádné prázdninové lelkování. Připravte si dotazy, svaly, pevnou obuv a šroubováky.“

Kamiony, auta, motorky, čtyřkolky i buginy zařadí nejvyšší rychlost

Tratě Sedlčanské kotliny a Přerovské rokle tak v létě rozezní motory nadupaných dakarských vozů. Kamiony proženou Martinové Kolomý a Šoltys, v Přerově i Tomáš Tomeček. V dlouho očekávaném duelu změří své řidičské schopnosti otec a syn Macíkovi. Tým Martina Prokopa se postará o zážitek fanouškům osobních vozů. Martin Pabiška předvede, co dokáže jeho nerozbitná motorka a Zdeněk Tůma potěší čtyřkolkáře. Někteří z návštěvníků dokonce dostanou nabídku přisednout si k závodníkům do kabiny a vyzkoušet si roli kopilota. K dispozici na místě budou nejen nejnovější závodní speciály, které brázdí písečné duny na Rallye Dakar, ale také doprovodná vozidla, v nichž týmy vezou během závodů náhradní díly, případně slouží jako zázemí. Týmoví mechanici navíc návštěvníky zasvětí do jejich běžné dakarské dřiny.

Příležitost potkat se s ostřílenými matadory i nadějnými juniory

O svá dobrodružství z Rallye Dakar se během odpoledne podělí i legendární závodníci, kteří stáli u prvních českých ročníků. Účast přislíbil Josef Kalina, jenž má na svém kontě několik vítězství, Jaroslav Joklík, který byl v roce 1985 členem první české kamionové posádky na Dakaru, a chybět nebude ani Ladislav Fajtl, ten na svůj první Dakar vyrazil v roce 1988 a od té doby absolvoval už 20 ročníků. Právě oni o posedlosti Dakarem něco vědí a rádi fanouškům předají své zkušenosti. Na akci se ale představí i mladé závodnické naděje Lukáš Pech, Ondřej Pospíšil nebo Martin Kolomý junior. Po rozpravách s jezdci, navigátory nebo mechaniky se návštěvníci akce mohou pustit třeba do focení. Pod dohledem profesionálů, kteří pravidelně dokumentují dění na Rallye Dakar, na místě proběhnou kurzy sportovní fotografie. Speciální program pro děti zabaví i ty nejmenší piloty a mechaniky. A návštěvníky čekají i další překvapení.

Liga mistrů podmínkou. Cítím se být připravený na nejvyšší stupínek, říká Barák