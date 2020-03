Otazník například visel nad pokračováním druhé hokejové ligy, kde hokejisty Příbrami už ve středu 11. března čeká třetí čtvrtfinálový duel play-off s českobudějovickým David Servisem.

„Vzhledem k aktuálně vydanému vládnímu zákazu konání veřejných akcí nad sto osob přijala správní rady HC Příbram rozhodnutí, že tréninky všech mužstev budou zatím probíhat dle tréninkového plánu bez omezení, zápasy budou probíhat dle rozhodnutí nebo doporučení ČSLH,“ uvedl klub na svém webu.

A to zní: „Soutěže řízené Českým hokejem včetně extraligy i první ligy budou pokračovat podle rozpisu s maximální návštěvou do 100 diváků,“ oznámil prezident ČSLH Tomáš Král po dnešním jednání s vedením soutěží.

Jisté je, že za stejných podmínek, jako hokejové soutěže, se odehrají fotbalové zápasy, které spadají pod FAČR, to znamená od ČFL směrem dolů. Hrát se tedy určitě bude i sobotní duel divize A mezi domácí Dobříší a Aritmou Praha. Ovšem za zavřenými dveřmi. „Stadion pro fanoušky zavřeme. Je to lepší než kdybychom některé z nich pustili dovnitř a jiné ne,“ vysvětlili zástupci oddílu.

Konat se bude i závěrečné kolo volejbalové Uniqa extraligy, v němž se příbramští hráči představí na půdě Brna. „Hrát se bude. Je ale otázkou, jestli to bude úplně bez diváků nebo s maximálně povoleným počtem lidí, dle rozhodnutí bezpečnostní rady státu. Záleží na domácích pořadatelích, já tuto informaci neznám,“ řekl představa VK Eurositex Příbram Daniel Rosenbaum a pokračoval: „Jak to bude s předkolem play-off, které by mělo začít příští úterý (17.března) se teprve rozhodne právě po posledním kole základní části.“

Na chod našeho klubu to ovšem žádný vliv nemá. „Normálně trénujeme a snažíme se co nejlépe připravit na předkolo. Doufám ale, že bude možno hrát před diváky, protože sport děláme hlavně pro ně,“ doplnil Rosenbaum.

Jasno zatím není ani o osudu zápasu 25. kola FORTUNA:LIGY mezi 1. FK Příbram a Baníkem Ostrava, který by se měl podle stanoveného harmonogramu soutěže hrát tuto v sobotu 14. března od 14.40 hodin. „S ohledem na vládní nařízení týkající se zákazu sportovních akcí čekáme na další instrukce od LFA,“ uvedl klub na facebooku. Rozhodnutí LFA by mělo být zveřejněno ve středu 11. března.

Už s předstihem bylo v úterý 10. března oznámeno, že v původním termínu na Dobříši neproběhne galavečer bojových sportů – Noc Bojovníků 5 – ten se měl uskutečnit v sobotu 28. března. „Turnaj se neruší, jen se přesouvá na jiný termín. Vstupenky zůstávají v platnosti. Počkáme, jak se situace bude nadále vyvíjet. O náhradním termínu vás budu informovat. Děkuji za podporu, vzkázal přes sociální sítě fanoušků organizátor Alex Chocholouš.

Deník zrušil slavnostní vyhlášení Nejlepších sportovců regionu, které se mělo uskutečnit ve středu 18. března v Kulturním domě v Příbrami. Momentálně se čeká na vývoj situace a v případě možnosti bude stanoven náhradní termín.

