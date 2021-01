/FOTOGALERIE/ Uff. Velký kámen ze srdce spadl posádce sedlčanského Big Shock! Racing týmu po dojetí pondělní druhé části maratonské etapy, která měla pořadové číslo osm. Vrásky na čele dělaly trojici Macík, Tomášek a Švanda především špatné brzdy. Během jízdy se ale postupně objevily se i další trable. Přes to všechno nakonec žlutočerný kamion dojel do cíle. Konečné osmé místo pak bylo pro celý tým příjemným překvapením. Navíc se podařilo udržet i páté místo v celkovém pořadí. „Ztráta není velká, což je super po tom všem. Takže zítra zase mákneme. Karel (jméno závodního speciálu pozn. red.) bude znovu v topu a zase pojedeme, jak chceme a umíme,“ neztratil optimistickou náladu navigátor František Tomášek.

Martin Macík během etapy číslo devět v rámci Dakaru 2021. | Foto: MMphotography

Co se dělo po příjezdu do včerejšího maratonského bivaku v Sakaka? Posádka týmu Big Shock! Racing se v rychlosti ubytovala ve velkém stanu na přistavených matracích a hned se vrhla do práce. Jejich závodní kamion, prošel důkladnou kontrolou.