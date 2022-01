Sotva vyjeli na led, už ale prohrávali. Vedením hostům zařídil po 23 sekundách hry Petržilka. „Trošku jsme zaspali začátek. Stala se jedna hloupá chyba a soupeř toho okamžitě využil. To bylo celé,“ popsal celou situaci útočník Tomáš Furch. Příbram se ale nenechala zaskočit a ještě do přestávky otočila skóre. „Okamžitě jsme si řekli, že musíme hrát. Zlepšit se. Hrát bojovně a s nasazením,“ vysvětlit 22letý útočník. Vyjma něj se prosadil ještě kapitán Petr Josefus a z trestného střílení Ladislav Gengel.

I díky němu šli domácí do šaten spokojenější a za stavu 3:1. Furch přidal třetí branku Baníku. „Láďa Gengel zavezl puk po pravé straně a pak ho poslal na beka z druhé vlny. Ten okamžitě vystřelil od modré čáry a v podstatě mě trefil,“ přiblížil celý moment příbramský hokejista, který se trefil podruhé v sezoně. V obou případech, kdy se zapsal mezi střelce, nasázeli Středočeši soupeři dvouciferný počet branek.

Kocouři škrábali, do pohárového Final Four jde ale Karlovarsko

Příbramští si drželi náskok ve zbytku utkání a dvakrát dokázali rychle zareagovat na gól soupeře, kterým se mohl potenciálně vrátit do hry. „Začali jsme hrát svoji hru, tlačit do brány a najednou přišly šance. Soupeř fyzicky po první třetině odpadl a najednou se nám led otevřel a hrál se úplně jiný zápas než ty tři předchozí,“ uvedl Furch.

Bez čtyř hráčů a s mladíky zahájila Příbram zimní přípravu

Ve třetí třetině už Baník naprosto dominoval na ledě. První gól v Příbrami od jeho příchodu z Kadaně zaznamenal Ondřej Havlín. Následně svěřenci Jana Tlačila využili dvě přesilovky. Tu poslední osm vteřin před závěrečnou sirénou Gengel, čímž zkompletoval hattrick. Nakonec z toho bylo vítězství 10:4 a hokejisté dali zapomenout na porážku s Kobrou minulý týden, kde inkasovali čtyřikrát v oslabení.

„Řekli jsme si, že do nového roku jdeme s čistým štítem a že chceme vyhrát první zápas roku. Jak na nový, tak po celý. Naštěstí se to povedlo,“ prohlásil Furch. Příbram zakončí čtvrtou šestinu sobotním duelem v Chebu. Režim středa-sobota se pojede až do konce základní části, která vyvrcholí 26. února. Poté bude následovat play-off.

Nečekaná pomůcka. Výfuk zachránili víkem od krabice

Příbram – Havlíčkův Brod 10:4 (3:1, 3:3, 4:0)

Branky a nahrávky: 9. Josefus (Panna, Káník), 13. Gengel (TS), 19. Furch (Saňa, Gengel), 21. Malý (Káník), 35. Gengel (Seniov, Pinkas), 40. Káník (Josefus), 43. Havlín (Chlouba), 48. Rohlík (Tlačil), 58. Malý (Zdeněk), 60. Gengel (Zdeněk, Jelínek) – 1. Petržílka (Benák, Čejka), 25. Kuchta (Ludvík, Tecl), 38. Mlynář (Voříšek, Kuchta), 39. Kuchta (Tecl, Ludvík). Vyloučení: 2:4. Využití: 3:1. Rozhodčí: Jílek – Charvát, Tuháček. Diváci: 262



HC Baník Příbram: Šorf – Malý, Hlaváček, Havlín, Saňa, Jelínek, Zdeněk – Bečvář, Rohlík (A), Chlouba, Kolouch, Tlačil, Josefus (C), Pinkas, Káník, Panna (A), Furch, Gengel, Seniov.