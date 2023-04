Florbalistky Příbrami mohou slavit. V předposledním zápase sezony si zajistily vítězství ve 3. lize. Po ránu jim sice připravil šok Cirkus v podání pražských Panthers, avšak jejich největší konkurentky ze Slavie rovněž prohrály a jistotu prvenství tak dodala až výhra nad rezervou pražské Sparty.

Florbalistky Příbrami ovládly 3. ligu žen | Foto: FBC Žraloci Příbram

Celou sezonu se mohly chlubit tím, že jako jediné prochází sezonou bez porážky v základní hrací době. Místo razítka na vítězství v soutěži ale přišla překvapivá ranní porážka v Kunraticích s týmem Panthers Praha. Žraločky se sice dostaly do vedení, nicméně Cirkus v závěru druhé třetiny otočil skóre na svou stranu a nakonec vyhrál. „Soupeř předvedl spolu s posilami z vyšší ligy dobrý výkon, my naopak byly dost nervózní a dělaly zbytečné chyb. A tak jsme poprvé tuto sezónu prohrály 3:5. Chtělo se mi brečet a už byla připravena na to, že dnes se liga nerozhodne a budeme muset o titul bojovat v posledním zápase na Stochově,“ přiznala kapitánka týmu Kristýna Lukešová.

Jenomže přišla nečekaná vzpruha. Jejich největší konkurent v boji postup, pražská Slavia, totiž rovněž překvapivě prohrál, když padl s Roudnicí nad Labem. Vše tak hrálo pro příbramské ženy, které měly další příležitost zajistit si první místo. Musely ovšem porazit Spartu. I s ní se Žraločky dlouho přetahovaly, nakonec ale utkání rozhodly ve druhé polovině pro sebe a po výhře 7:3 mohly začít velké oslavy.

„Tímto bych chtěla poděkovat všem holkám za úžasnou sezónu. Dny jako tyhle mě nutí pokračovat dál a snažit se dát florbalu v Příbrami co nejvíc, protože holky si to zaslouží. Tento rok jsme udělaly velký pokrok,“ pochvalovala si Lukešová. Tečku za letošní sezonou udělají ženy 23. dubna na Stochově, kde uzavřou letošní ročník duele s Mladou Boleslaví.

Příbram – Panthers Praha Cirkus 3:5 (0:1, 3:1, 2:1)

Branky: 22. a 30. Pavlíková, 5. Pressová – 13. a 20. Ondráčková, 29. a 31. Kamenský. 23. Šembera Malíková. Bez vyloučení. Rozhodčí: Stárek, Procházka.

Příbram – Sparta Praha B 7:3 (3:1, 2:2, 2:0)

Branky: 8. a 9. Prusíková, 22. a 24. Davidová, 6. Pavlíková, 30. Vokurková, 34. Čajanová - 6. Špičáková, 15. Ljachová, 17. Trubičková. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Rozhodčí: Kolář, Souček.