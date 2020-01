Výměnou spojovací tyče ztratil Martin Macík v páté etapě Dakaru okolo půlhodiny. I přes toto neplánované a nepříjemné zdržení dojel jeho žlutý kamion do cíle na devátém místě. V celkovém pořadí však sedlčanský závodník přišel o svou čtvrtou a do zítřejšího pokračování tak bude vyrážet z průběžné pozice číslo pět.

Sedlčanský závodník Martin Macík se svým kamionem dál bojuje s nástrahami Dakaru 2020 | Foto: Big Shock Racing tým

„Na začátku jsme pěkně předjížděli, ale děsně se zase prášilo. Letěli jsme na obrovských šutrech a v mlze se objevila skála, skála a mezi nimi byla díra. Udělali jsme hrc, frc a ohnuli spojovačku, tyč spojující kola a řízení. Takže kola do véčka a nemohli jsme pokračovat.,“ líčil problém Martin Macík. „Jakmile jsme vše opravili, vyrazili jsme na stíhací jízdu a pak už jsme non stop drželi plný výkon. Dojeli jsme do písku a zase předjížděli jednoho soupeře za druhým. Tam už nás to hodně bavilo,“ pokračoval.