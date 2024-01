Po Mělníku, kde se stal domov z někdejšího kláštera ze 13. století, Tmani, kde se domov pro seniory nachází v zámeckém areálu, a Chodové Plané u Mariánských Lázní, kde práce právě začínají, čeká v červnu zahájení rekonstrukce i lázně Dobrá Voda.

„Jsou to prvorepublikové lázně, které sloužily jako přijímač pro vojáky hradní stráže, od devadesátých let byly prázdné a chátraly. Tento domov bude i s lázeňskou péčí, protože na pozemku jsou léčebné prameny, které budeme moci využívat,“ uvedl ředitel společnosti Senlife Lukáš Drásta.

Ve Tmani v sousedním regionu je v novém domově polovina klientů nejen z Berounska, ale i z Příbramska, ostatní pocházejí z Prahy.

V domov pro seniory se tam mění zámek se šesti hospodářskými budovami. Loni v říjnu byla ve zkušebním provozu otevřena první část zrekonstruovaných budov a nyní už byly uvedeny do ostrého provozu.

Senioři jsou ubytováni v bezbariérových jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích se samostatným sociálním zázemím. Nechybí ani apartmány s kuchyňkou, kterých je celkem 15. „Vařič, respektive plotýnku, poskytujeme na přání klienta,“ připomněl ředitel společnosti Senlife Lukáš Drásta.

Čtyřicet volných míst

Cena za ubytování a služby je podle ředitele stejná jako v jiných soukromých domovech, pohybuje se kolem tisíce korun za den. Zahrnuje ubytování včetně energií, úklid a praní prádla, komplexní sociálně zdravotní péči 24 hodin 7 dní v týdnu, docházku odborných lékařů, zajištění stravy a celodenního pitného režimu, zdravotní a volnočasové programy. Kapacita 80 míst je plně obsazena.

„V květnu budeme otevírat další část domova, která je nyní rozestavěná. Nový domov v ní najde dalších 70 klientů, 40 míst máme zatím stále volných,“ upřesnil Drásta.

„Byli bychom rádi, kdybychom se stali krajským zařízením, protože by to pomohlo klientům a část jejich pobytu by hradil stát. Ale jelikož se šetří, tak nevěřím, že by se to mohlo stát. K rozšíření krajské sítě sociálních služeb jen tak nedojde. Musel by se kompletně změnit pohled na sociální problematiku a financování služeb. Právě krajská zařízení jsou plně obsazena, a proto musejí lidé vyhledávat soukromá zařízení, jako je to naše,“ vysvětlil Drásta s tím, že nejvyšší položku v nákladech činí mzdy zaměstnanců.

Deník oslovil krajské domovy seniorů na Berounsku, zda nemají volná místa. Všechny jsou ale skutečně plně obsazené a na místo se čeká roky.

Budova zámku se bude rekonstruovat až jako poslední, neboť ještě pokračují jednání s památkáři.

„Obci Tmaň jsme prodali jednu z našich budov, aby v ní mohla vzniknout kavárna s cukrárnou,“ uvedl ředitel společnosti, který by si přál, aby se právě prostor před zámkem u rybníka stal centrem, které zatím Tmaň postrádá.

„Chceme, aby vznikl prostor, který bude lákat lidi z obce a zašli se podívat do zámeckého parku a kavárny. Aby místo začalo opět žít. Naši klienti nechtějí být zavření, chtějí potkávat lidi. Spousta domovů má recepci, kde se musejí návštěvy hlásit a zapisovat, jsou tam návštěvní hodiny a do areálu nesmí nikdo cizí. My chceme všechno naopak. Aby byl domov otevřený,“ poznamenal Drásta

V domově se počítá i s vybudováním bytů pro personál. Nyní pracuje v domově 50 zaměstnanců, v květnu jich má být už 80. Stále se přijímají pracovníci přímé péče.

V parku bude i dětské hřiště

Rekultivace se dočká i zámecký park, který má rozlohu 12 tisíc metrů čtverečních. „Plánujeme tam společně s obcí vybudovat cesty, lavičky a dětské hřiště. Místní škola a školka jsou zvyklé do areálu chodit na vycházky, a když jim pobyt ještě o něco zpestříme, budou sem chodit ještě raději,“ poznamenal ředitel.

Zámek by po zamýšlené rekonstrukci měl nabízet byty pro seniory formou domu s pečovatelskou službou. Senioři by se tam o sebe starali sami s možností pomoci terénních pečovatelek.

Do tmaňského domova se od lidí z okolí hrnou dary, „Našli jsme tu skvělou komunitu lidí, které péče o seniory zajímá. Lidé nám sem nosí knížky, starý porcelán, hodiny, pomáhají nám dotvářet domácí prostředí. Zrovna dneska jsme dostali darem sto let staré křídlo. Je super, že lidem život seniorů není lhostejný,“ prohlásil ředitel.

V Tmani mají důchodci i bohatý program. Lehký tělocvik, cvičení na motoriku, rozvoj paměti, výtvarnou výchovu seniorů s dětmi, společenské hry.

Tomáš Eckschlager a Lukáš Drásta byli navrženi na Cenu hejtmanky Středočeského kraje 2023. Lze pro ně hlasovat.