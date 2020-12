Jiří Janeček z pivovarské restaurace Malý Janek, která sídlív obci Jince, je jedním z iniciátorů protestu. V pátek 17. prosince se zavírat nechystá. „Máme pozvané poslance, v sobotu a v neděli uvidíme, jestli bude otevřeno. Každopádně od pondělí budeme zavírat, protože bude před svátky, stejně bychom zavřeli,“ vysvětlil.

Pomoc hospodám by měla podle jeho slov přijít ještě před Vánoci, pokud to bude až po Novém roce, tak to hospody už nemusí přežít. „Jde o náklady, které restauraci mají, nájmy, voda, elektřina. Současná situace ohrožuje i další navázané sektory,“ poznamenal Janeček.

Okénka je nespasí

Vláda by podle něho měla dát restauracím a hospodám výjimku, jako mají nyní malé obchody. „Úplně uzavření a nahnání nás do okének je likvidační. Nikdo nám nevysvětlil, proč zrovna my, není na to studie. Pan Havlíček vytáhl nějakou americkou, já ale mohu vytáhnout německou, že v hospodách a restauracích se koronavirus tolik nešíří,“ poznamenal podnikatel.

O konci podnikání uvažuje Roman Kaňka, provozovatel příbramské hospody U Kristinky, který se také připojil k akci Chcípl pes. Hospodu však provozuje jako vedlejší činnost.

Ohrožená Kristinka

„Máme otevřeno jenom odpoledne a sezonně. Hospodu zavřeme a uvidíme, co bude dál. Kvůli krizi jsem měl zavřeno déle, než vláda nařizovala. Neviděl jsem smysl v tom nakoupit zásoby, pak je skladovat nebo vracet do pivovaru,“ řekl. Pokud nastane další omezení, uvažuje, že hospodu zruší. „Nejde o to, že se neustále provozy zavírají, ale také o nedůvěru lidí. Bojíme se, že už nebudou chodit vůbec. Každopádně gastronomie je obor, kterému se asi nebudu dále věnovat. Nevidím v něm perspektivu,“ řekl Kaňka.

K protestům se připojila také Regina Hejsek, provozující Domino bar Dobříš. „Pro nás znamená uzavření velké ztráty. Je hrozné, co se děje. Nejhorší je, že se lidi budou samí bát přijít, i když se připojíme k protestu a necháme otevřeno,“ odpověděla na dotaz Deníku, zda v pátek čeká hosty. „Stále se jim vyhrožuje, že mohou dostat pokutu, když tu budou po zavíračce,“ vysvětlila.

Vyhlídky podle ní nejsou nadějné. „Vejde se k nám kolem 150 lidí, hodně se tu dělaly vánoční i pomaturitní večírky. To letos úplně odpadlo. Navíc jsme dali nějaké peníze do rekonstrukce,“ vysvětlila Hejsek.

Další zavření hospod a restaurací

- kvůli současné kronavirové situaci vláda opět uzavírá restaurace a podobné provozy

- iniciativa Chcípl pes chce proti nařízením protestovat tak, že hospody nezavřou

- někteří provozovatelé ale připomínají, že kvůli pokutám nemusejí po zavíračce přijít lidé