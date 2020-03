Hostinští nové opatření příliš nevítají. Prakticky po jeho oznámení začali přijímat rušení rezervací. To je i případ oblíbené hornické hospůdky Na vršíčku na Březových Horách v Příbrami. „Za půl hodiny jsem měl šest zrušených rezervací na tento víkend. Byly to nejrůznější oslavy a narozeniny,“ říká majitel Jakub Hušek.

Ovšem uznává, že se s tím nedá příliš dělat. Normálně má jeho hospůdka otevřeno ve všední den od půl jedenácté do deseti večer a o víkendech do půlnoci. Tam podle něj bude ztráta nejcitelnější. „Na druhou stranu můžeme být rádi, že nás nechali dělat aspoň ty obědy,“ dodává. Ovšem přijde mu nelogické, že se omezuje provoz hospody o 60 místech a supermarkety jedou bez omezení, i přes to, že v nich v jednu chvíli pohybuje určitě více než sto lidí.

Online reportáž

Omezení se zřejmě dotkne i provozu Divadelního klubu. Ten do této doby fungoval bez omezení, protože jeho kapacita je okolo 35 lidí. „Jak to bude s klubem dál, budeme nyní řešit,“ sdělila zástupkyně ředitele divadla Anna Čiperová.

Jsou ale i podniky, kterých se omezení příliš nedotkne, respektive jim skoro vyhovuje. Jedním z nich je například pivní bar U Havlínů, který má provozní dobu od půl osmé ráno do devíti večer. „Nás by se nijak výrazněji dotknout nemělo. Prakticky se na nám na měsíc zkrátí o hodinu pracovní doba a kvůli koronaviru jsme zatím žádný pokles v návštěvnosti nepocítili,“ konstatoval barman Jiří Kotek.

Lidem přijde například nelogické omezovat provozní dobu restaurací a hospod 20. hodinou. „Bacily se probouzejí asi až ve čtvrt na devět večer,“ míní Jan Vojík z Milína. Podobný názor měli i další oslovení lidé. „To je jako přes den v hospodě nemůžeme nakazit a večer ano? A obchody jsou otevřené. To mi nedává smysl. Buď se mělo zavřít všechno a nebo nic. Je to chaotické a polovičaté rozhodnutí stejně jako to bylo v případě zákazů letů z Itálie, ale většina lidí stejně tam jela autem,“ řekl Martin z Příbrami.

Naopak manželky některých návštěvníků restauračních zařízení opatření vítají. „Aspoň bude manžel dřív doma,“ řekla s úsměvem Zuzana Pomijová z Příbrami. Jiným ale omezení kříží plány, protože měli naplánované oslavy jako třeba paní Blanka. „Koncem března mám narozeniny a plánovala jsem posezení s kamarádkami v jedné restauraci. Nyní to budeme muset udělat o pár hodin dřív než jsme plánovaly nebo počkat, až skončí omezení,“ konstatovala celkem smířeně.