Jen málokteré oslovené zařízení počítá s tím, že by zvyšovalo ceny, aby si kompenzovalo ušlý zisk. „Ceny se plošně zatím zvedat nechystáme a pro příští týdny máme naopak připraveny velmi zajímavé nabídky a akce,“ řekla například manažerka hotelu Hejtmanský dvůr ve Slaném Jana Hůlová.

Jinde ani ceny zvednou nemohou, protože teprve teď si u nich své pobyty odbývají lidé, kteří si zakoupili poukazy před koronavirovou pandemií. „Ceny máme stejné jako předtím, protože do hotelu jezdí ti, co si koupili poukaz v předloňském roce, a ještě ho nevyužili,“ uvedl majitel Hotelu Lions v Nesuchyni na Rakovnicku Václav Holeček.

A pak jsou tu zařízení, která byla kvůli poloze zaměřena na zahraniční klientelu a teď budou určitě nějakou dobu odkázáni na tuzemské návštěvníky, kteří mají hlouběji do kapsy než cizinci. To je případ třeba Campu Troja v hlavním městě. „Zdražovat nejspíš neplánujeme, jezdilo k nám hodně cizinců. Pro české turisty zdražování smysl nemá, těžko říci, jak jsou na tom lidé s penězi,“ okomentoval cenovou politiku provozovatel kempu Jiří Čermák.

Přesto i mezi oslovenými hotely, penziony či kempy se našly ty, které přece jen ceny zvednou. Návštěvníci se ale podle nich nemusí obávat nějakého skokového zdražení. „Počítáme se zhruba pětiprocentním zdražením v kavárně, do teď jsme tam měli ceny spíše symbolické. Ubytování zůstává na stejných cenách,“ prozradil majitel penzionu Pod Zámkem ve Zruči nad Sázavou Vladimír Klatovský. Podobně pak chtějí hýbat s cenami za jídlo v hotelu Benica v Benešově. Lehce zdražili ceny pokojů i ceny v restauraci v hotelu Ostrov v Nymburce.

Hotel s testovacím místem?

Celá řada hotelů či penzionů je připravena i na to, že ne každý klient doveze certifikát o absolvování testu, a proto nabízejí klientům testy vlastní. „Ano, antigenní testy jsou pro hosty k dispozici,“ potvrdila například recepční kutnohorského hotelu U Kata Kateřina Marušáková.

Podle platných nařízení se totiž při příjezdu klienti budou muset prokázat negativním PCR nebo antigenním testem na koronavirus ne starším než 48 hodin. Při pobytu nad sedm dní bude třeba podstoupit další test. Ubytovat se budou smět i hosté s certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19.

Například hotel Iris Eden, který je součástí fotbalového stadionu Slavie Praha, má přímo ve svých útrobách vlastní odběrové místo, kde se provádějí jak antigenní, tak PCR testy. Odborné zázemí zde poskytuje Nemocnice Hořovice a hoteloví hosté zde mají přednost i před veřejností s rezervovaným termínem.

Některé hotely ale mají antigenní testy jen pro své zaměstnance, protože se spoléhají na zahraniční klientelu, která stejně s testem či očkováním už přiletí do České republiky. „V tuto chvíli se neuznávají samotesty a zahraniční klienti beztak potřebují ke vstupu do ČR potvrzení o testu,“ vysvětlil spolumajitel hotelu Adria na Václavském náměstí Karel Doubek. O vlastních testovacích sadách bude uvažovat případně až v červenci, kdy se chystají otevřít, a to podle aktuální proticovidových nařízení.

Při pokládání otázek narazili redaktoři na to, že hotely či penziony musí shánět zaměstnance. Restaurace a ubytovací zařízení byly zavřené a lidé si mezitím našli práci jinde. „Je to zvláštní, ale na trhu práce nejsou lidé. Pořád sháníme kuchaře, číšníky, pomocníky a podobně. Lidé z restaurací se přemístili do fabrik a nechce se jim zpět do restauračního byznysu,“ řekl majitel Podžbánského pivovaru Mutějovice Karel Klátil.

Hotel Adria, Václavské náměstí



Otevření: Chystáme se otevřít začátkem července, kdy očekáváme rozumný růst poptávky.



Omezení restaurace: Zahrádka už je otevřená (funguje jako bistro pro veřejnost), s otevřením vnitřní restaurace vyčkáváme na rozhodnutí vlády a zároveň stejně jako v případě hotelu na růst poptávky.



Máte na místě možnost otestovat se testem?: Záleží na tom, jaká budou za měsíc pravidla. V tuto chvíli se neuznávají samotesty a zahraniční klienti beztak potřebují ke vstupu do ČR potvrzení o testu.



Wellness: Nemáme.



Chystají zdražení či novinky? Karel Doubek, spolumajitel: „Novinky nechystáme. Ceny zůstávají na úrovni těch loňských.“

Sport Camp Troja



Otevření: Otevřené jsou všechny chatky.



Omezení restaurace: K dispozici je stánek se zahrádkou.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Ne.



Wellness: Není.



Chystají zdražení či novinky? Jiří Čermák, provozovatel kempu: „Zdražovat nejspíš neplánujeme, jezdilo k nám hodně cizinců. Pro české turisty zdražování smysl nemá, těžko říci, jak jsou na tom lidé s penězi.“

Hotel Hejtmanský dvůr, Slaný



Otevření: Již jsme otevřeli.



Omezení restaurace: Vnitřní prostory jen pro stravování ubytovaných hostů, zahrádka i pro ostatní návštěvníky



Máte na místě možnost otestovat se testem? Ano



Wellness: Oba prostory našeho Relax centra s whirlpoolem i saunou připravujeme k 14.6., kdy nám to snad již dovolí. Rezervace přijímáme od 1.6.



Chystají zdražení či novinky? Jana Hůlová, manažerka: „Ceny se plošně zatím zvedat nechystáme a pro příští týdny máme naopak připraveny velmi zajímavé nabídky a akce.“

Penzion U Holubů, Zbořený Kostelec



Otevření: Ubytování zatím pro pracovní cesty, od pondělí 31. května pak i pro rekreanty a turisty.



Omezení restaurace: Zahrádka v provozu.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Ne.



Wellness: Ne, jen koupání v nedaleké řece Sázavě.



Chystají zdražení či novinky? Martin Dvořák, provozovatel: „Rozšířili jsme zahrádku o další místa a chytáme do dvou týdnů zprovoznit nabíječku na akumulátory elektrokol, protože kolem vede cyklostezka.“

Hotel Benica, Benešov



Otevření: Již je otevřeno.



Omezení restaurace: Vnitřní prostory jen pro ubytované hosty, vnější prostory i pro návštěvníky.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Ano.



Wellness: venkovní bazén pro ubytované od pondělí 31. května.



Chystají zdražení či novinky? Jaroslav Opriš, majitel hotelu: „Celý loňský rok jsme rekonstruovali restauraci a všechny pokoje. Z kongresového hotelu jsme změnili zařízení na to pro rodiny s dětmi. Budeme zdražovat podle zvyšování cen surovin. Kromě toho už teď máme speciální pobytové balíčky pro naše hosty. Máme novou letní terasu, vnitřní dětské hřiště a dvě nová veřejná venkovní dětská hřiště pro hosty, kteří se zastaví jen na kávu při cestě okolo Benešova.“

Kemp Marina & Glamping, Nová Živohošť



Otevření: Otevírámě v sobotu 28. května. K dispozici je celá kapacita kempu, tedy všechny stany a také karavany. V kempu je také místo pro ty, co přijedou vlastním karavanem.



Omezení restaurace: Restaurace není, jen kiosek a ten už funguje.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Připravujeme se na to, zájemcům vyhovíme.



Wellness: Pláž je otevřená.



Chystají zdražení či novinky? Michal Václavík provozní kempu: „Je to naše první sezona, majitelé určili zaváděcí ceny. Naši hosté mají pláž v rámci ceny pobytu zdarma, hosté bez ubytování platí vstupné.“

Hotel U Kata, Kutná Hora



Otevření: Již otevřeno.



Omezení restaurace: Vnitřní prostory jen pro ubytované hosty, vnější prostory i pro návštěvníky.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Ano, antigenní testy jsou pro hosty k dispozici.



Wellness: Jen masáže, zbývající část zatím nesmí být v provozu.



Chystají zdražení či novinky? Kateřina Marušáková, recepční hotelu: „Novinky se připravují, budeme mít kupříkladu nový jídelní lístek a do toho se samozřejmě promítnou i ceny.“

Penzion Pod Zámkem, Zruč nad Sázavou



Otevření: Již otevřen.



Omezení kavárny: Otevřena bude až na prázdninové měsíce červenec a srpen.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Je třeba si přinést vlastní, lze se prokázat čestným prohlášením o absolvování negativního testu či očkování.



Wellness: je k dispozici je pouze sauna, která ale v letních měsících není v provozu



Chystají zdražení či novinky? Vladimír Klatovský, majitel penzionu. „Počítáme se zhruba pětiprocentním zdražením v kavárně, doteď jsme tam měli ceny spíše symbolické. Ubytování zůstává na stejných cenách.“

Hotel Ostrov, Nymburk



Otevření: Hotel jako takový se pro hosty otevřel v pondělí, zahrádka pro veřejnost byla otevřena už v sobotu.



Omezení restaurace: Do hotelové restaurace smíme pustit pouze ubytované hosty. Ostatní mají prostor právě na zahrádce.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Ano, testy máme.



Wellness: Prozatím mimo provoz.



Chystají zdražení či novinky? Recepční Iveta Odvárková: „Lehce jsme zdražili, ano. Jak ceny pokojů, tak ceny v restauraci. Co se týče novinek, pořídily jsme nové stoly a slunečníky na venkovní posezení a obecně máme praktičtější vybavení."

Penzion U Anny Šmejdířky, Nymburk



Otevření: Penzion otevřeli pro hosty v pondělí.



Omezení restaurace: Penzion je propojen s klasickou restaurací, jejíž vnitřní prostory zatím mohou využívat právě pouze hosté penzionu. Jídelní lístek je zatím zhruba třetinový.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Ano, testy mají.



Wellness: Není v nabídce.



Chystají zdražení či novinky? Karel Šulc: „Ceny zatím držíme na stejné úrovni jako v loňském roce, zatím jsme nezdražovali.“

Chatová osada Lemberk, Český ráj



Otevření: Již jsme otevřeli.



Omezení restaurace: Omezení podle platné legislativy. Lidé se mohou občerstvovat pouze ve venkovních prostorech.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Ano.



Wellness: Nemáme.



Chystají zdražení či novinky? Jana Lechnerová, provozovatelka. „Vyměnili jsme peřiny a polštáře, ještě se chystáme vymalovat.“

Hotel Bestar, Kosmonosy



Otevření: Již jsme otevřeli.



Omezení restaurace: Restauraci máme otevřenou pouze pro naše hotelové hosty.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Ano.



Wellness: Nemáme.



Chystají zdražení či novinky? Richard Bulis, provozovatel „Zdražování, ani žádné novinky v současné době nechystáme.“

Poddžbánský pivovar Mutějovice



Otevření: Již jsme otevřeli, a to pro ty, kteří absolvují služební cesty. Od příštího týdne budou přijímat i ostatní hosty.



Omezení restaurace: K dispozici je pro hosty i návštěvníky zatím pouze zahrádka.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Jsou k dispozici antigenní testy, ovšem pouze pro vlastní potřeby. Hygiena požaduje pouze potvrzení o absolvování testu, očkování či prodělaném covidu.



Wellness: Nemáme.



Chystají zdražení či novinky? Karel Klátil, majitel: „Zdražovat nebudeme. Co se týče novinek, již od 4. června u nás začínají koncerty a další společenské akce.“

Hotel Lions Nesuchyně



Otevření: Otevřeli jsme od 24. května.



Omezení restaurace: Restaurace je určena pouze pro hosty hotelu, kteří si objednali voucher ještě před covidem.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Lidé musí přijet s potvrzením.



Wellness: Je omezen, nejsou napuštěné bazény a zavřené jsou i sauny.



Chystají zdražení či novinky? Václav Holeček, majitel Hotelu Lions: „Ceny máme stejné jako předtím, protože do hotelu jezdí ti, co si koupili poukaz v předloňském roce a ještě ho nevyužili. V době uzavření hotelu v Lions v Nesuchyni jsme pořídili nové koberce, zrekonstruovali jsme šatny, takže jsme hlavně opravovali a renovovali.“

Chateau Šanov



Otevření: Otevřeli jsme od 24. května.



Omezení restaurace: Restaurace je určena pouze pro hosty hotelu, kteří si objednali voucher ještě před covidem.



Máte na místě možnost otestovat se testem? Lidé musí přijet s potvrzením.



Wellness: Je omezen, nejsou napuštěné bazény a zavřené jsou i sauny.



Chystají zdražení či novinky? Václav Holeček, majitel Chateau Šanov: „V Šanově máme všechno nové, je to nový hotel, ale funguje podobně jako v Nesuchyni. I zde máme již tento týden ubytované.“