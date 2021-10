Jeden titul nová Škoda Fabia získala, o další bude usilovat

Škodováci nicméně počítají i s dalšími úspěchy: jak s tím prodejním u zákazníků, tak v rámci oceňování. Mimo jiné byla čtvrtá generace Škody Fabia nominována mezi finalisty ceny sdružení European AUTOBEST. Konkrétně se jedná o ocenění Best Buy Car of Europe in 2022, jehož porotci jsou respektovaní motorističtí novináři a novinářky z 32 evropských zemí. Jejich rozhodnutí vyplyne z testovacích jízd; mají se konat 24. a 25. listopadu v rakouském Teesdorfu.

Slavnostní vyhlášení vítěze se pak chystá na polovinu prosince (přičemž hodnotitelé budou vybírat své favority ve 13 různých kategoriích: mimo jiné jde o design exteriéru i interiéru, praktičnost, technologie, ale i šetrnost vůči životnímu prostředí – a posuzuje se také pořizovací cena). Vedle nového modelu z Mladé Boleslavi postoupilo do finále ještě dalších šest vozů. Odpočinou si nebo vymalují byt. Zaměstnanci škodovky zůstali nuceně doma Přečíst článek › V tomto srovnávání, jež má tradici už od roku 2001, už v minulosti fabia uspěla: v roce 2002 získala titul Best Buy Car of Europe její první generace. Mezi finalisty se dostaly také další modely ze Škodovky – v posledních dvou letech to byly kamiq a octavia. Čtvrtá generace Škody Fabia, která je poprvé postavena na modulární platformě MQB A0 koncernu Volkswagen, má podle automobilky vzhled „dynamičtější a emotivnější vzhled než kdy předtím“. Firma věří, že u hodnotitelů i zákazníků toto auto zaboduje mimo jiné i komfortem, na svou třídu velkorysým zavazadlovým prostorem či řadou technologických novinek včetně asistenčních systémů a „vychytávek“ označovaných jako chytrá řešení neboli Simply Clever prvky.