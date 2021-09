Ještě před turnajem jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů na pětici sportovně laděných otázek. Jak odpovídal Jiří Rychlík, vedoucí oddělení příjmu v dobříšské firmě NOHEL GARDEN?

Váš největší sportovní úspěch?

Za můj největší sportovní úspěch považuji, že jsem si mohl zahrát nejvyšší fotbalovou soutěž v Česku i na Slovensku. Dále jsem měl možnost nahlédnout i do evropských pohárů, v Příbrami tehdejší Intertoto cup a pohár UEFA, v Ružomberoku třetí předkolo Ligy mistrů a poháru UEFA.

Co děláte pro svou kondici?

Jelikož jsem měl fotbalovou kariéru založenou na kondici, tak stále čerpám z let, kdy jsem měl naběháno. Samozřejmě, že rekreačně jezdím na kole a občas se jdu proběhnout. Kluci v práci mě přemluvili a hraji s nimi za Sokol Nečín (okresní přebor).

Turnaj pro týmy z Příbramska a Benešovska se v rámci Zaměstnanecké ligy koná v pondělí 13. září na stadionu Tatranu Sedlčany.

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Tato otázka pro mě není jednoduchá. Měl jsem tu čest hrát s nejlepšími fotbalisty v Česku, ať jako spoluhráč, nebo protihráč. Nebudu jmenovat, nerad bych na někoho zapomněl, což by mě moc mrzelo, ale seznam by byl dlouhý (smích). Na všechny rád vzpomínám v dobrém či špatném, každý mi něco dal do osobního, nebo sportovního života, a za to jim patří moje díky. Ze zahraničních fotbalistů mě nikdo neláká.

Jaký jste si dali v životě „vlastňák“?

Vlastní gól jsem vstřelil Radkovi Sňozíkovi za mého působení v Příbrami, při zápase v Liberci. Trenér Chovanec kroutil hlavou a stadion U Nisy skandoval moje jméno.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Červenou kartu bych dal fanouškům Zbrojovky Brno, kteří vběhli na hřiště při druholigovém utkání Líšeň - Brno. Takoví fanoušci by měli dostat doživotní zákaz vstupu na stadiony.