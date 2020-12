Někteří kvůli tomu rozšiřují pracovní dobu, aby obsloužily všechny zákazníky, jiní se k takovému řešení nechystají, například kvůli svému zdraví a náročnosti kadeřnické práce.

Jak uvedla Liliana Velechovská z příbramského studia Element, kdo se chce objednat na ostříhání, musí počítat s tím, že je před ním dvoutýdenní fronta. „Byla to teď těžká doba pro všechny, je to těžké. Pracovní dobu ale rozšiřovat nebudu, není to zrovna jednoduchá práce. Když z ní na měsíc a půl vypadnete, tak vrátit se je pro člověka namáhavé,“ popsala.

Svaly prý ochabují a cvičením je lze udržovat pouze omezeně. „Člověk pak může mít křeče do ramenou, do loktů,“ podotkla kadeřnice. Přesto se ale musí připravit na nával zákazníků. Řada lidí se totiž za přísných opatření uchýlila k řešení v rámci domácího „salonu“, což se nemuselo aktérům vždy povést. „Volali lidi, že je třeba někdo ostříhal mašinkou a jestli bych to mohla opravit,“ potvrdila Velechovská.

To je ale ještě ten snazší případ. Horší situace je třeba u žen, které se pokusily doma obarvit či naopak odbavit a ono to nedopadlo úplně podle jejich představ. „Například blondýny si koupily barvu a nyní jsou rezavé místo blonďaté. Takže mě čeká melírování – a hned je z toho ještě namáhavější práce. Co se normálně dělá dvě hodiny, teď bude třeba trvat čtyři, abych opravila, co si člověk na té hlavě udělal,“ popsala, co ji v nejbližších týdnech čeká.

O riziku další vlny, před kterou někteří odborníci varují, ani nechce slyšet. „To už doopravdy nevím, co bych šla dělat,“ řekla.

I Ivanu Rejžovou ze salonu Happy Hair čekají velmi náročné dny. Volné termíny má až od 14. prosince. „Snažíme se naše lidi ostříhat, udělali jsme i v kadeřnictví delší otevírací dobu,“ sdělila kadeřnice, která třeba v sobotu plánuje pracovat celý den a nezastaví se ani v neděli dopoledne.

I ona se obává, zda vláda v následujících měsících znovu neaktivuje opatření, která by zakázala provozovat živnost. „Už se mě hodně lidí ptalo, jestli to nezabalím, jestli nepůjdu dělat něco jiného. Ale dělám kadeřnici od vyučení, chci pokračovat. Chybí mi komunikace s lidmi i samotná práce. Tahle musí člověka bavit, jinak to nejde dělat, dodala Ivana Rejžová.

Koronavirus a kadeřnictví

- od čtvrtka se budou moci lidé opět nechat ostříhat

- některá kadeřnictví kvůli tomu prodlužují otevírací dobu svých provozoven

- kadeřníky čeká také opravování „domácích“ kadeřnických zásahů