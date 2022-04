Váš sportovní vzor?

Určitě můj táta, od mala mě vedl ke sportu a zároveň patřil mezi úspěšné sportovce, hrál volejbal a díky tomu jsem k tomu docela inklinoval.

Jaký sport váš nejvíc bavil, když jste byl dítě?

Začínal jsem s badmintonem, který jsem měl hodně rád a měl jsem i možnost vyrůstat a hrát s Petrem Koukalem, což byl náš dlouhodobě nejlepší badmintonista, nicméně později jsem přesedlal na volejbal a pak i další sporty. Nejvíce mě ale bavil a baví beach volejbal.

Co je pro vás vítězství?

Dnes již pro mě vítězství neznamená nutně vyhrát, ale spíše jednak přežít ve zdraví… a pak také odcházet s dobrým pocitem. Ty opravdu důležitá vítězství jsou pro mě dnes již ty životní, čili rodina, práce, přátelé.

Máte raději individuální nebo kolektivní sporty? Proč?

Vždycky jsem si říkal, že bych rád zkusil na vrcholové úrovni nějaký individuální sport, mít zodpovědnost jen sám k sobě. Ale radost při úspěchu v kolektivní sportu se nedá ničím nahradit. Z mého pohledu pokud člověk dělá ten správný kolektivní sport, to znamená ve zdravém prostředí, tak mu to může dát i do života spoustu věcí a tak je to i v práci. Když pracujete ve zdravé firmě, v dobrém kolektivu, tak vás to životně posouvá kupředu a já věřím, že právě to nám Solitea přináší jako zaměstnancům.

