ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) se v té souvislosti obrátila na stranické kolegy či stranicky spřízněné členy vlády – konkrétně na premiéra Andreje Babiše a dvojici ministrů: Alenu Schillerovou stojící v čele resortu financí a Karla Havlíčka, jenž má na starosti oblasti průmyslu a obchodu i dopravy. Vyzývá je ke vstřícnému jednání vůči osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které jsou čtvrtletními plátci daně z přidané hodnoty (DPH). „Tyto platby je potřeba odložit – nebo přímo odpustit,“ radí hejtmanka státu.

Doporučení, které by mohlo pomoci novému rozjezdu firem, nabízejí střední Čechy vládě i pro další, tentokrát celoroční období: nastavit pravidla tak, aby se DPH platila jen z uhrazených faktur. „To je krok, který pro budoucích dvanáct měsíců bude, vzhledem k již probíhajícím zpožděným platbám, motivační,“ konstatovala ve středu Jermanová. Připomněla, že právě působení OSVČ je v rámci hospodářství významný segment – a pro budoucí období také velmi důležitý.

To, že kraj bude předkládat vládě návrhy opatření, jejichž uplatnění by mohlo přispět ke zmírnění dopadů nynější koronavirové krize, Jermanová slíbila před týdnem. Tehdy, 1. dubna, ustavila nový poradní tým pro ekonomické záležitosti, jehož úkolem je navrhovat opatření reagující na změny v nynější koronavirové době na úrovni krajského rozpočtu – a současně také přicházet s nápady, jež by kraj mohl dále předat jako podněty představitelům státu.

Jako členy tohoto týmu, který své první návrhy předložil již v minulém týdnu, hejtmanka připomněla svého náměstka Gabriela Kovácse (ANO), jenž má v radě kraje na starost oblast financí, viceprezidentku Hospodářské komory ČR Irenu Bartoňovou Pálkovou, ředitele Středočeského inovačního centra Marka Špoka a experta na R&D (neboli specialistu na oblast výzkumu a vývoje) Arnošta Markse.

Samotný kraj na podporu OSVČ chystá bezúročné půjčky do výše 50 tisíc korun s čtyřletou splatností. Mají pomoci podnikatelům, kteří se v nynější době neočekávaně ocitli ve finanční tísni právě v souvislosti s koronavirem. Z pondělního jednání středočeských radních vyplynulo, že představitelé kraje počítají s tím, že vyplaceno na půjčkách, o něž mohou zájemci žádat do 30. června, by mohlo být až 2,75 miliardy korun. Potřebné peníze hodlá kraj získat prostřednictvím krátkodobého překlenovacího úvěru od bank.