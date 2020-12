Řekl to například Jindřich Smítka z Autoškoly Příbram. „Autoškoly v podstatě fungují, ale co je poslední informace, tak v omezené míře, v učebně může být poloviční počet žáků, u školení řidičů to je 10 lidí včetně instruktora s rozestupy,“ vysvětlil.

Právě u profesionálních řidičů a jejich školení ale naráží na limit. „Čekám, až se to proočkuje, mám třeba 500 řidičů z povolání. Kdybych měl školit po devíti lidech a navíc o sobotách, kdy mají čas, tak si spočítejte, jak dlouho bych to dělal, celý rok by mi na to nestačil. Navíc se to kvůli devíti lidem nevyplatí, potřebuji jich mít 25,“ vysvětlil.

Aktuálně tak školení umožňuje řidičům, kterým povolení propadá. „Mezi svátky tam bude devět lidí. V lednu nebo únoru by jim to propadlo a museli by dělat znovu celé vstupní školení. Jinak to ale neplánuji a počkám, až se populace proočkuje a uvolní se restrikce,“ uvedl.

O omezeních u školení profi řidičů hovořil také Jaroslav Honsů z Autoškoly Kříž v Příbrami. „U školení profesionálních řidičů můžeme tradičně vzít až 30 lidí, nyní jsme v limitu 10 lidí na učebnu, což nás limituje. Na druhou stranu se nemůžeme k tomu stavět tak, že se v naší zemi, potažmo na celém světě nic neděje,“ uvedl.

„Sice nás to limituje, ale kdo je rozumný, tak se kousne, nedá se nic dělat,“ podotkl. V autoškole plánují mezi svátky vyhovět některým klientům, kterým by mohlo povolení vypršet. „Hrozilo, že to všechno nestihneme, to by byl velký průšvih. Správní řád na tyhle věci pamatuje, sice ne na koronavirus, ale na jiné živelné katastrofy. Podle správního řádu lze určitá lhůta prominout, to ale platí pro Českou republiku, možná pro některé okolní státy. Když ale někdo jezdí do Řecka, tak tam ho kvůli tomu mohou zadržet až na 48 hodin,“ popsal, že jde o situaci, kterou není radno zlehčovat.

Co se týká ale běžné výuky například pro kategorii B, tedy osobních automobilů, žádné větší problémy autoškoly nyní nečekají. „Autoškoly mohou pracovat, samozřejmě za dodržení hygienických podmínek, jako větrat vozidla, desinfikovat po každém žákovi. A jsou limity na učebnu pro teoretickou přípravu,“ uvedl Jaroslav Honsů.

Podobně to vidí i Jindřich Smítka. Připomíná ale, že osobně nečeká přes Vánoce pozitivní vývoj koronavirové situace a čeká, jak to bude po Vánocích. „Některé kraje jsou v pátém stupni PSA, obávám se, že nás po Vánocích zavřou, že se lidé přes Vánoce budou navštěvovat a situace se zhorší, ale to je jen můj osobní názor,“ řekl k nepříznivé situaci.

Autoškoly v době koronaviru

- autoškoly nyní mohou fungovat, avšak za dodržení přísných hygienických opatření

- maximální počet lidí v učebně limituje profesionální řidiče, kteří musí obnovovat školení

- autoškoly přednostně školí řidiče, kterým aktuálně povolení končí a potřebují školení absolvovat