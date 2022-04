Jaký je váš sportovní vzor?

Všichni ti, kteří ve sportu něco dokázali. Loni jsem psal, že bych si rád zahrál s Panenkou, a to proto, že to byl můj vzor. Ale obdivoval jsem Ronaldinha, který šel trénovat i v noci kličky, Messiho, kterému nedávali vůbec šanci dělat jakýkoli sport, samozřejmě Jardu Jágra, který musel střílet hodiny na branku po trénincích, aby dostal sílu do rukou… a další a další lidi, kteří svojí pílí, houževnatostí a nezlomnou vůlí něco dokázali a převyšovali všechny ostatní. Vlastně všechny, kteří se drželi hesla "když už nemůžeš, tak přidej víc", a není to jenom o fyzické síle, ale hlavně o té psychické. Takže mým největším sportovním vzorem je Emil Zátopek.