Milované tvarůžky. Na dalším místě na Hané se teď vyrábějí s názvem Tvargle

Když se před sedmi lety David Kapsia rozhodl, že se pustí do vaření piva, netušil, jak rychle se jeho podnikání rozvine. Tehdy založil Minipivovar Kosíř a už brzy se o tamním poctivém pivu vědělo široko daleko. Jenže po letech se ukázalo, že pod hanáckým kopcem, podle kterého byl pivovar pojmenovaný, chybí prostor pro rozvoj. „Měl jsem další a další nápady, které jsem chtěl dotáhnout. A hlavně přidat k pivu to, co k němu na Hané patří, tvarůžky.“

Sládek velkobystřického pivovaru David Kapsia. | Foto: Deník

Když dostal nabídku, aby rekonstruoval krásný objekt ve Velké Bystřici, která leží pár kilometrů od Olomouce, neváhal. Spolu s dalšími šesti akcionáři založili společnost, ve svěžím tempu opravili památkově chráněné pivovarské sklepy poblíž zámku, zřídili minipivovar a v něm nechali prostor i na výrobu tvarůžků. Zrodilo se tak nové pivo s názvem Tvarg a během ledna dozrávají první tvarůžky s názvem Tvargle. Vyzvednout si opravené boty po reklamaci? Kvůli opatřením nemožné Přečíst článek › „Okouzlil mě potravinářský průmysl v tom smyslu, že vám něco úžasného vzniká pod rukama a od konzumentů přitom můžete mít rychlou reakci, jestli je produkt dobrý nebo špatný. U tvarůžků i u piva je významná regionalita, oba produkty navíc mají významnou tradici. A oba dva potřebují spoustu času, než uzrají. Ten proces a fakt, že jej mohu rozmanitě ovlivnit, mě uchvátily,“ vyznává se z lásky ke své práci David Kapsia. Ideální prostředí „Ve Velké Bystřici jsme našli ideální prostředí. Nyní navážeme na místní historii produkce tvarůžků a piva, v minulosti se tady olomoucké tvarůžky běžně vyráběly. K pivovaru bude patřit i restaurace, kterou chceme otevřít nejpozději na začátku léta,“ prozradil olomoucký podnikatel, který chválí vedení obce za vstřícnost. „To pan starosta s místostarostou mi dali první impuls, ukázali mi prostory a ty mě úplně dostaly. Ve Velké Bystřici tak vznikne minimálně deset nových pracovních příležitostí, pro město je to zajímavá možnost,“ říká David Kapsia. Až pominou vládní opatření, umožní prý pivovarské exkurze s nahlédnutím do tvarůžkárny. Za den vysazují v Dolní Lutyni tisíce rajčat. Uplatnění najdou čmeláci i počítač Přečíst článek › Tvargle přijdou na trh v polovině února, ve Velké Bystřici jich budou každý měsíc připravovat zhruba 5 tun. „Rozhodně nehodláme konkurovat loštické výrobě, spíše nám jde o rozšíření možností výroby tvarůžků v regionu a chceme dát lidem možnost volby, aby mohli ochutnat i jinou variantu,“ naráží David Kapsia na fakt, že jediným současným výrobcem tvarůžků je společnost A. W. z Loštic. „Naše produkty nabízíme velkoobchodům i maloobchodům. Prodejní místa budou například v prodejnách regionálních potravin nebo v restauracích. S pivem tam přivezeme i naše tvarůžky,“ podotkl Kapsia, jehož minipivovar Tvarg stojí na výrobě spodně kvašeného piva plzeňského typu, ale vařit bude i svrchně kvašená piva IPA a ALE nebo černé čtrnáctistupňové pivo.

Autor: Petr Vitásek