ON-LINE ke koronaviru ZDE

V souvislosti opatřeními kvůli nemoci Covid-19 jsou ve velkém existenčním ohrožení všechny velké i řemeslné minipivovary. Musí se vypořádat s náhlým poklesem příjmů, který může začít propouštěním lidí a pokračovat zavřením celého pivovaru a končit i jeho praktickou likvidací.

V regionu pivo vaří dva velké pivovary jeden v Březnici a druhý ve Vysokém Chlumci a také několik minipivovarů. „Samozřejmě se nás omezení dotkla, výroba sudového piva je téměř pozastavena, i když teď máme připravený export do Ruska, který by se měl realizovat příští týden,“ řekl březnický sládek František Pinkava.

Vzhledem k situaci, která panuje v těchto dnech, začal březnický pivovar Herold rozvážet pivo i do domácností. Pro čerstvě vychlazeného Herolda ze sudu i z lahve tak teď pivaři nemusí opouštět pohodlí domova. „Objednávky na právě probíhající týden přijímáme vždy do úterních 13 hodin a rozvážíme ve čtvrtek a v pátek do 15 hodin. Minimální odběr jsou dvě basy nebo jeden 30 litrový sud. Do vzdálenosti 20 km od pivovaru je rozvoz zdarma,“ popsal novou službu, kterou pivovar zavedl v období karantény František Pinkava.

Dalším velkým pivovarem na Příbramsku je pivovar Lobkowicz ve Vysokém Chlumci. Tak nyní dochází k přesměrování stáčení sudového piva na lahvové pivo. „V současné době jsme zaznamenali rozhodně vyšší poptávku po lahvovém pivu u některých řetězců. Zákazníci si mohou pivo zakoupit také přímo v naší podnikové prodejně ve Vysokém Chlumci, kde již v posledních dnech pozorujeme vyšší poptávku,“ uvedla manažerka lobkowického pivovaru Martina Husková.

Podle jejích slov je pro pivovar nyní nejdůležitější zdraví jejich zaměstnanců, a tedy i skutečnost, že k dnešnímu dni se nikdo z nich napříč všemi pivovary společnosti Pivovary Lobkowicz Group nenachází v karanténě.

Pivovar Podlesí, který se nachází v budově místní restaurace, jež je nyní také z bezpečnostních důvodů zavřená, se přesunul do oblasti internetu a eshopů. „Mimořádná doba si žádá mimořádná řešení,“ sděluje pivovar na své stránce na Facebooku.

Podle informací, které uvádí, je pivo navařené, ale není ho kde prodat, proto zahájil prodej přes eshop, kde si můžete pivo objednat každý z pohodlí domova. „Po Příbrami Vám dovezeme sami druhý den po objednání a po celé ČR zasíláme službou PPL. Zachraňte řemeslo, podpořte pivovar, kupte si pivo,“ apeluje pivovar na své zákazníky. Eshop najdou milovníci zlatavého moku na webových stránkách pivovaru.

Minipivovar Vilém v Jincích, který je součástí restaurace a penzionu Eška zřejmě nyní pivo nevaří. Jeho webové stránky jsou stejně jako telefonní kontakt v současné době nedostupné. Stejně je na tom i minipivovar Nový rybník na Dobříšsku.