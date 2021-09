Součástí proměny Masarykova nádraží a okolí je vznik nové čtvrti nazvané stejně jako nová restaurace Masaryčka. Kromě nádraží se promění i prostor před ním a v těsném sousedství vyroste moderní dominanta prostoru – budovy navržené slavnou architektkou Zahou Hadid a jejím studiem. Nová část projektu Masaryčka vyjde na více než dvě miliardy korun a hotovo by mělo být do konce roku 2023.

„Rekonstrukce je rozdělena na etapy a trvá to dlouho jenom proto, že chceme minimálně omezovat provoz nádraží a snižovat komfort pro cestující,“ řekl mluvčí skupiny Penta Ivo Mravinac.

Rekonstrukce nádraží začala v roce 2012 totální rekonstrukcí přestřešení příjezdové haly a Penta při ní investuje ke čtvrt miliardě korun. Po otevření restaurace v historické budově zbývá k rekonstrukci, která je společným dílem Českých drah a společnosti Penta, chodba podle Hybernské ulice, kde bývaly pokladny. Vznikne tu pravděpodobně do konce příštího roku obchodní pasáž.

Na jídelním lístku našla místo i slibovaná žemlovka, a to dokonce jako jeden z trháků menu. Přitom Hosnedl nepatří mezi ukázkové milovníky sladkého, spíše naopak. Jinak mohou očekávat hosté klasickou kuchyni. Vývary, guláš nebo roládu z bůčku či donedávna pozapomenuté hity staročeské či habsburské kuchyně jako jsou dršťky na paprice nebo uzený jazyk s vejmrdou.

O tom, co se z někdejší císařské jídelny postupně stalo, svědčí i to, že při odstraňování opláštění stěn v casinu našli dělníci dokonce několik injekčních stříkaček a starých občanských průkazů.

Architektonickou podobu mělo na starosti studio archicraft. „Například jsme věděli, že původní podlaha v Císařské restauraci byla dřevěná. Rozhodli se proto také pro dřevo, ale dali jsme mu moderní charakter. Původní vlysy kladené do stromečku tak nahradila široká dřevěná prkna. Oživili jsme také tradici používání jasanového dřeva pro stoly a lavice v restauracích. Pro provoz je to naprosto vhodný materiál a jeho bohatá kresba dodává interiéru život a odstín zase dojem tepla,“ vysvětluje architektka Lenka Bartoňová. Moderně pojali i dřevěné obložení stěn. Tvarování obkladů vychází z motivů linek trati při pohledu z ptačí perspektivy.

Na obnovu restaurace dohlíželi památkáři a byly při ní zachovány litinové sloupy a kazetové stropy. „Celá rekonstrukce restaurace stála 70 milionů korun. Poměrně dlouho nám trvalo, než jsme našli vhodného nájemce, který by do té investice šel s námi,“ dodává Vodvářka. Nájemcem, který se s Pentou podělil o náklady, je skupina Lagardere.

Podnik, který otevřel tento týden, chce navázat na prvorepublikovou tradici a je součástí přestavby a proměny Masarykova nádraží. „Na tomto místě už od roku 1869 fungovala císařská restaurace první třídy. Restaurace tu sice zůstala až do devadesátých let minulého století, ale její kvalita postupně klesala. Následně tu pak bylo vybudováno casino,“ přiblížil Jan Vodvářka ze společnosti Penta, který má projekt rekonstrukce Masarykova nádraží na starosti od roku 2016.

Dvojice si do restaurace zašla z nedalekých kanceláří. | Foto: Deník/Radek Cihla

