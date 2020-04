ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Na mimořádném jednání rada města rozhodla o dočasném padesátiprocentním snížení nájemného a záloh na služby u živnostníků podnikajících v městských prostorách. Toto opatření bude platit po dobu tří měsíců a týká se pouze těch, kteří museli svoji činnost na základě vládního nařízení pozastavit,“ uvedl místostarosta města Martin Buršík.

Příbram se snaží pomoci prozatím tímto způsobem. K úpravě nájemného v době nouzového stavu přistupuje i řada soukromých pronajímatelů. „Zatím jsme nájemci v naší nemovitosti, kde provozuje malou restauraci, odpustili jeden měsíční nájem a jak to bude dál v případě prodloužení nouzového stavu, budeme ještě společně řešit,“ řekla Blanka Čermáková, která je spolumajitelkou jedné nemovitosti v centru města.

Velmi citelně vnímají uzavření obchodů také podnikatelé, kteří mají své provozovny a obchody na obchodní tepně města, pěší zóně v Pražské ulici. „Ta situace je pro nás hodně těžká, Pražská ulice je v těchto dnech de facto prázdná, za normálního provozu tudy prochází denně několik tisíc lidí, ale v současné době to jsou desítky lidí nebo spíš jen jednotlivci. Z toho důvodu své obchody uzavřeli i někteří živnostníci, kteří by mít zavřeno nemuseli mít, protože prodávají třeba potraviny, ale měli by stejně tak malé tržby, že se jim to zkrátka nevyplatí,“ přiblížil současnou situaci v centru Příbrami předseda sdružení místních podnikatelů Spolek Pražské ulice Marek Školoud.

Potvrdil také, že jednotliví živnostníci v této části města už začali s majiteli nemovitostí jednat o možnost snížení nájmů na nějakou přechodnou dobu, která by jim pomohla opět rozjet naplno jejich podnikání. Na druhou stranu z vlastní zkušenosti potvrzuje, že to není příliš jednoduché.

„Máme pobočky našeho obchodu v Liberci a Českých Budějovicích, kde jsme v nájmu v obchodních centrech a tam nám bylo řečeno, že nám počkají s úhradou faktur za nájem pět dní po obnovení prodeje. To nám ale opravdu příliš nepomůže a prakticky to nic neřeší,“ dodal Školoud s tím, že se obává, že pokud bude nouzový stav a omezení prodeje trvat ještě třeba měsíc, tak se neubrání propouštění svých zaměstnanců.

Podle předsedy Spolku Pražské ulice bude po skončení omezení nejdůležitější, aby tyto malé a střední živnostníky podpořila veřejnost. „Chtěl bych na veřejnost apelovat, aby se po skončení nouzového stavu a otevření obchodů, barů, restaurací a dalších služeb zachovali jako patrioti a navštěvovali a nakupovali u místních lokálních živnostníků a tím je podpořili a pomohli jim tak snížit tu obrovskou ztrátu, kterou nyní mají,“ apeluje na obyvatele města Marek Školoud.