„Je tady to samé jako před rokem a mně připadá, že tato vláda není schopna se poučit. Ze dne na den přiběhnou s opatřením, kterému snad ani sami nemůžou věřit. Je to jen zase částečný a pro spoustu živnostníků úplný lockdown. Ti celý rok třeba kreslili ozdoby, aby je na Vánoce mohli prodat,“ uvedl na facebookovém profilu svého pivovaru Jiří Janeček.

Krok dosluhující vlády označil za „sviňárnu“ a zároveň vyzval trhovce, aby šli prodávat do Jinců. „Náš pivovar má poměrně velký areál, je tam krásné náměstíčko a zvu tak všechny trhovce, aby přišli své zboží prodat k nám do areálu,“ pozval živnostníky Janeček.

PŘEHLEDNĚ: Co se od pátku mění. Omezení se týká barů, trhů, alkoholu i kultury

Svůj krok odůvodňuje tím, že chce stánkovým prodejcům dát možnost, aby se mohli bránit. „Abychom se společně postavili této zlovůli v režii vlády, která nezvládla absolutně vůbec nic,“ řekl pivovarník s tím, že nehodlá dodržovat žádné pandemické opatření, které je podle jeho slov v rozporu se zdravým rozumem. „Takže pivovar Malý Janek nebude zavírat po 22. hodině a nebude kontrolami hostů porušovat ústavu,“ dodal ve svém videu Jiří Janeček.

Policie bude tedy s velkou pravděpodobností zasahovat i v prostorách jineckého pivovaru. „Všichni jsou povinni se řídit vládními nařízeními. Policejní prezidium vydalo jednotné stanovisko k možným kontrolám a k tomu, jak bude policie postupovat. Myslím, že se kontrolovat určitě bude i v Jinci, když na to přijde,“ uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Udejte nepoctivého kolegu. Firmy se chystají na novou "povinnost"

„Policisté budou tak i nadále provádět kontroly dodržování těchto opatření namátkovou formou, reagovat na podněty občanů a činit v souladu se zákonem k zamezení protiprávních jednání,“ stojí kromě jiného ve zmíněném stanovisku.

Na trhy se mezitím přihlásilo už 30 prodejců a návštěvu policie či hygieny očekávají. „V neděli 28. listopadu rozsvítíme stromek a od příštího týdne každý víkend budeme pořádat Zimní farmářské trhy. To, že přijde policie nebo hygiena, na to jsme připraveni, je to velmi pravděpodobné. Na druhou stranu dokud nám bude vládnout tahle banda pitomců, kdy jim obchoďáky nevadí, nic jiného nemůžeme dělat. Dneska mi do telefonu například brečela jedna paní, že celý rok kreslí koule a pak to nemůže prodat. Z těchto peněz poté žije po zbytek roku,“ uvedl pro Příbramský deník Jiří Janeček.