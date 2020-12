„Je to jiný provoz než třeba u fitka, které se dá otevřít a zavřít snadněji. U restaurace je nutné znovu nakoupit suroviny a po-dobně,“ popsal dopady zpřísňování a povolování opatření. Co se týká novinek oproti minulosti, tak stále plánují jídlo prodávat i pomocí rozvozů. To dříve neměli.

Že by ale problémy lidí podnikající v pohostinství tímto rozvolněním zmizely, se rozhodně říci nedá. Například provozovatelé diskoték se do otevírání nehrnou. „Bohužel my neotevíráme, protože bychom měli povoleno být otevření jen do desíti. Ale v deset, jedenáct lidé teprve začínali chodit. Je to u nás špatné, nijak se nepřipravujeme na rozvolnění,“ řekl Bronislav Sládek, který provozuje Music club Béčko v Příbrami.

Podle něj je tak nutné počkat na ještě uvolněnější opatření. Hudební klub se ale úplně zavřít nechystá. „Máme velkou investici, nemůžeme si dovolit ji jen tak nechat ležet. Čekáme na dobu, kdy budeme moci otevřít,“ řekl.

Co se týká stravovacích zařízení, při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb by měla být zákazníkům zajištěna možnost dezinfekce rukou. Stejně tak by měly být umístěny dezinfekční prostředky u často dotýkaných míst, jako jsou platební terminály, kliky nebo zábradlí, tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Stoly a židle by měly být dezinfikované vždy před usazením každé nové skupiny hostů a v případě prodeje přes výdejové okénko se musí dezinfekce výdejového okénka provádět alespoň každé dvě hodiny. „Výše zmíněné plochy je ale také nutné předtím pečlivě vyčistit, desinfekce bez předchozího vyčištění není účinná ani z poloviny,“ upozorňuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

