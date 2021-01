Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by se o fungování skiareálů mělo rozhodnout ve čtvrtek.

Vláda povolila fungování lyžařských středisek od 18. prosince. Kvůli špatné epidemiologické situaci se ale sjezdové tratě musely veřejnosti opětovně od 27. prosince uzavřít. Zákaz zatím platí do 10. ledna. Přesto se na uzavřené sjezdovky denně vydává mnoho lidí bobovat či sáňkovat.

"Je třeba zastavit chaos, který panuje ve skiareálech v posledních dnech, kdy návštěvnost je enormně vysoká, ačkoliv jsou sjezdovky pro lyžařské účely uzavřeny. Chování návštěvníků je zdravotně rizikové, způsobují škody na majetku," uvedly asociace a svazy. Navrhují znovuotevření středisek ideálně od 9. ledna. Provozovatelům by to podle nich umožnilo vnést do skiareálů pravidla a pořádek.

Nedostatečné kompenzace

V lednu se navíc podle provozovatelů očekává nižší návštěvnost, neměly by se tak tvořit fronty. Pohyb na sjezdových tratích má podle zástupců tohoto odvětví při důsledném dodržování stanovených pravidel spíše pozitivní účinky a nelze tuto činnost vnímat jako rizikovou.

Podnikatelské svazy se také ohrazují vůči zamýšleným kompenzacím, které jsou podle nich nedostatečné. "Zejména připravovaný program COVID uzavřené provozovny uplatňuje pro lyžařské areály zcela nepoužitelný princip výpočtu na jednoho zaměstnance, což u sezonních a vysokonákladových provozů skiareálů představuje kompenzace ve výši pět až deset procent adekvátních tržeb. To by nemělo pro záchranu oboru žádný efekt a je nutno o tom vést další jednání," uvedly dále ve výzvě.

O fungování skiareálů za koronavirové epidemie by se podle Havlíčka mělo rozhodnout ve čtvrtek. Sám by preferoval jejich brzké otevření a řízený provoz. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády. V České televizi (ČT) Havlíček později uvedl, že nyní uzavřené restaurace, divadla nebo kina by se mohly otevřít pro lidi s negativním testem na koronavirus.

O provozu lyžařských středisek se podle Havlíčka vede velmi náročná diskuse, jen dnes o tématu několikrát jednal s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). "Nedohodli jsme ještě finále," řekl. Jednou z cest, jak udržet podnikání při životě v provozovnách, kde lidé tráví delší dobu, je podle Havlíčka testování zákazníků. "Je jedna z variant, kdy by se tam lidé mohli prokazovat negativními testy, čímž by umožnili provoz," řekl ministr v ČT.

Několik variant

Podle Havlíčka se také v případě lyžařských středisek mluví o více variantách. Sám je zastáncem brzkého otevření, které by zajistilo řízený systém, lepší než ten neřízený, který vznikl o svátcích. Lidé do středisek přijeli a na uzavřených sjezdových tratích sáňkovali či bobovali. Provozovatelé areálů upozorňovali, že návštěvníci nedodržovali základní bezpečnostní pravidla, například udržování rozestupů nebo zakrytí dýchacích cest. Navíc lidé sjezdovky podle Havlíčka ničili.

"Uvědomuji si to, že oni (provozovatelé lyžařských areálů) musí v průběhu zimy vydělat na celý rok, každý další den, kdy mají zavřeno, je pro ně zdrcující," řekl Havlíček. Je si také vědom toho, že stávající kompenzace jsou pro ně nedostačující, protože fungují v jiném režimu. Měl by se pro ně upravit program COVID nájemné, který by se vztahoval například také na louky a svahy.

Provozovatelé tuzemských zimních středisek do jejich rozvoje před zahájením sezony podle Asociace horských středisek (AHS) investovali 750 milionů korun. Některé plánované projekty museli ale kvůli pandemii odložit. Původně chtěli investovat rekordní miliardu korun.

Vánoční svátky znamenají pro horská střediska podle AHS třetinu všech tržeb zimní sezony.