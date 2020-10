Legendární hotel, vzdálený od barokního zámku coby kamenem dohodil, skončil. Ve své době přitom patřil k nejmodernějším ubytovacím zařízením na okrese.

Hotel Opera v Jaroměřicích nad Rokytnou je od října zavřený. Majitelé chtějí objekt prodat. | Foto: Deník / Ivana Říhová

„Pamatuji si, když se hotel otvíral, tehdejší starosta pronesl větu podívejte se, jak to bude sloužit lidu minimálně čtyřicet let. Kdo by tenkrát věřil, že to odhadl zcela přesně,“ komentovala uzavření hotelu obyvatelka Jaroměřic Marie Novotná.