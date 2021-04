Nový program podpory malých a středních firem spustí od úterka Středočeské inovační centrum (SIC). Za jeho tým o tom ve čtvrtek informovala Mirka Kremrová – s tím, že se vlastně jedná o novou podobu již známých příspěvků na rozvoj podnikání a inovací.

Středočeské inovační centrum (SIC). Ilustrační fotografie. | Foto: Středočeské inovační centrum

Jedna firma může získat až 700 tisíc korun, a to v rámci nového programu INO:EX. Oč se jedná, vlastně napovídá vysvětlení významu jednotlivých písmen: Inovuj produkt a Expanduj na trh. Co přesně to znamená? „Vylepšení produktu nebo služby, vývoj nových řešení, tvorbu prototypu, ověření poptávky u zákazníků, pomoc s expanzí produktů či firmy na trh,“ shrnula Kremrová. Jinými slovy: příspěvky kraje, jejichž rozdělování SIC zajišťuje, lze získat na celý proces: od uplatnění nápadu po propagaci výsledného řešení.