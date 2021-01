Štěpán Hodač je majitelem známé firmy I love Hummus. Přitom málokdo ví, že za touto úspěšnou značkou stojí vystudovaný právník, který se k podnikání dostal díky svým cestám.

Štěpán Hodač založil malou rodinnou firmu. Ve Všechlapech vyrábí hummus a kimchi. | Foto: Foto: Anežka Aubrechtová

Víte, co patří mezi nejzdravější potraviny? Znáte hummus (pokrm z cizrny) a kimchi (korejské národní jídlo)? Právě do těchto potravin se zamiloval Štěpán Hodač při svých cestách. Sám o sobě říká, že je vesničanem z Průhonic. Ale ani to mu nezabránilo v tom, aby vystudoval práva a začal se věnovat své kariéře.