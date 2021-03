Totální uzavření průmyslu na Velikonoce? Nejde jenom o peníze, zní z firem

K myšlence uzavřít v období Velikonoc průmyslové podniky, se kterou přišla ČSSD, se zbytek vlády staví skepticky. Co přesně by to znamenalo pro velké příbramské firmy? Například Kovohutě není možné „vypnout“ ze dne na den, uzávěra by společnost poškodila nejen finančně. Uzeniny Příbram, kterých by se ale průmyslový totální lockdown nejspíš netýkal, by pak přišly o desítky milionů korun.

Kovohutě Příbram. | Foto: Kovohutě Příbram

Přerušení výroby ve společnosti Kovohutě Příbram by nešlo provést okamžitě. „Naše výroba je kontinuální – zejména výroba olova ekologickou recyklací olověných autobaterií na šachtové peci, ale také zpracování odpadů s obsahem drahých kovů. Jde o hutní a chemický proces, který nelze rychle a hned zastavit a vyprázdnit zařízení, a pak hned rychle naplnit a spustit. Jedná se o podobný proces jako u železářských vysokých pecí. Na tuto kontinuální výrobu jsou navázány také další servisní činnosti včetně například nepřetržitých laboratorních prací,“ upozorňuje marketingový ředitel Kovohutí Miroslav Jarolímek. Firma se obává i následného řešení kompenzací a dopadů nejen finančních: „Nedodržování smluvních dodávek by mělo na Kovohutě dopady a jistě by bylo zejména v zahraničí ohroženo naše dobré jméno jako spolehlivého dodavatele ze spolehlivého regionu České republiky,“ obává se Jarolímek. Z ARCHIVU: Podívejte se s Deníkem do výrobních hal příbramského masokombinátu Přečíst článek › Potravinářské provozy by sice měly z uzavření průmyslových podniků výjimku, ale kdyby v nejzazší situaci vláda přistoupila i k tomuto kroku, firma Uzeniny Příbram, která patří mezi nejsilnější pětku masného průmyslu v republice, by se dostala do nezáviděníhodné situace. „Pro naši společnost, by to znamenalo zrušit třísměnný provoz, vyřešit uskladnění či znehodnocení hotových výrobků, kontaktovat naše dodavatele i odběratele, zrušit naše i jejich objednávky na dané termíny a zároveň si zajistit financování provozních nákladů, včetně těch mzdových po dobu uzavření,“ vyjmenovává mluvčí společnosti Uzeniny Příbram Nikola Vlastníková. Zetor slaví 75 let existence. Objevil se v písni i vytetovaný na předloktí Přečíst článek › „Téměř žádný výrobní proces nelze ukončit ze dne na den. Pokud bychom nemohli výrobu dokončit či hotové výrobky a maso distribuovat, vznikly by nám tím ztráty v řádu desítek milionů korun,“ dodává Vlastníková. Že by potravinářské závody dostaly případně z opatření výjimku už ale avizoval i ministr Havlíček. Kromě mnoha dalších zásadních problémů by totiž hrozil i nájezd Čechů na obchody a snaha se předzásobit, což rozhodně není žádoucí.

