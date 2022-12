Růst ceny vodného a stočného bude týkat všech zákazníků, kteří jsou součástí spravované sítě. V regionu se jedná především o města Příbram a Sedlčany a jejich okolní obce. Jednotlivé návrhy již byly všem dotčeným odeslány.

Například v Příbrami ceny za vodné a stočné od nového roku vzrostou o 12,5 procenta. Návrh byl již schválen na zasedání zastupitelstva města, které proběhlo v pondělí 6. prosince. Lidé nově za vodné zaplatí 57,14 korun za jeden kubický metr bez daně a stočné vyjde na 35,29 korun. Koncoví uživatele se tak musí připravit na to, že za obě položky za jeden kubík nově zaplatí 101,67 korun včetně DPH.

Starosta Příbrami Jan Konvalinka nicméně ujistil, že během následujícího roku roce by se ceny již neměly měnit. „Určitě není obecnou praxí, že by se ceny takto upravovaly. Kalkulace se provádějí na celý kalendářní rok, podle nichž se modeluje nájemné, které nám 1. SčV platí,“ sdělil starosta s tím, že ke změnám by mohlo výjimečně dojít pouze, pokud by se měnila sazba DPH.

Pro Sedlčany je navržen narůst o zhruba 15 procent. Návrh ještě není schválen a společnost 1. SvČ dodala, že je momentálně na limitu všech možných kroků, které by vedly k úspoře - a tím i ke zmírnění růstu cen. „Veškerá možná dostupná a dosažitelná úsporná opatření jsou již mnoho let aplikována pro maximální udržení sociálně únosné ceny vodného a stočného,“ doplnila Blaszczyková.